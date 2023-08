Xolo Maridueña faz declaração apaixonada para Bruna Marquezine

O protagonista de Besouro Azul, Xolo Maridueña, faz declaração encantadora para Bruna Marquezine após estreia do filme

Com a estreia de Besouro Azul, filme da DC Comics, o protagonista do longa Xolo Maridueña aproveitou para fazer algumas homenagens para seus colegas de elenco. E é claro que sua amiga, a atriz brasileira Bruna Marquezine, não ficou de fora e ganhou uma linda declaração.

No Instagram, Xolo fez uma declaração para cada um dos artistas do elenco, mas deu destaque especial para Bruna. "Bru, meus hábitos de xingamento em português dizem que passei o maior tempo com você nesta jornada. Essa foi uma das experiências mais assustadoras [que já passei], mas terminar cada dia sabendo que eu não estava passando por isso sozinho foi o que me fez acordar todas as manhãs com um passo mais leve", iniciou o ator.

Em seguida, ele faz uma grande declaração para a artista, despertando os rumores que já existiam sobre os dois serem um casal. "Nunca se esqueça de onde você pertence. [O fato de] nossas vidas terem nos unido me fascina profundamente, e eu sempre serei grato por isso. Jaime se apaixonou por Jenny no primeiro segundo que a viu e é seguro dizer que eu também", finalizou Xolo, citando os personagens da dupla no filme.

Nos comentários, Bruna Marquezine se derreteu pela homenagem do ator. Sem resistir, ela também soltou sua própria declaração. "Agora eu não quero postar o que escrevi, Senhor 'Muito bom com palavras'. Te amamos, Xolito. Por favor, nunca mude", escreveu a atriz.

Alguns fãs brasileiros também foram à loucura nos comentários. "Bruna Marquezine e Xolo são oficialmente meus pais!!! E a Sasha [Meneghel] é minha tia!", brincou um deles.

Vale lembrar que Besourou Azul é a primeira aposta internacional de Marquezine. A atriz, que ficou conhecida por diversos projetos brasileiros, estreou em Hollywood como Jenny Kord, uma das melhores amigas do personagem de Xolo na trama norte-americana.

Confira a publicação: