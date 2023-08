Bruna Marquezine faz tatuagem inspirada no filme Besouro Azul. Veja o desenho!

Bruna Marquezine faz tatuagem simbólica para eternizar na pele uma conquista profissional importante

A atriz Bruna Marquezine fez uma nova tatuagem! A estrela eternizou na pele a sua nova conquista profissional. Nesta semana, ela estreia nos cinemas internacionais com o filme Besouro Azul, que é produção gravada nos Estados Unidos, e ela fez uma tatuagem para este projeto.

Nesta quinta-feira, 17, a tatuadora Sabrina Conde mostrou uma foto da tatuagem da atriz no feed do Instagram. Bruna Marquezine tatuou o desenho de um besouro no braço para lembrar deste projeto em sua carreira.

"Acabou de estrear o filme Besouro Azul e eu tive a honra de tatuar esse besouro lindo na Bruna Marquezine logo que ela terminou de gravar. Mais uma tatuagem que fiz na Bru, o que me deixa muito feliz e agradecida pela confiança!!", disse a tatuadora.

Bruna Marquezine reflete sobre a vida

A atriz Bruna Marquezine está prestes a ver uma grande conquista em sua carreira. Nesta semana, o filme Besouro Azul, que marca a estreia dela em Hollywood, estreia nos cinemas. E ela aproveitou este momento de destaque em sua vida profissional para desabafar sobre a mudanças que estão acontecendo.

Nos stories do Instagram, ela foi discreta ao refletir sobre a atual fase de sua vida ao demonstrar sua gratidão pelo apoio dos fãs ao seu novo filme. “Eu estou em falta com uma galera, principalmente nas redes sociais. Eu queria passar aqui para dizer que tem muita coisa acontecendo na vida. Muita coisa mudou, e tem muita coisa acontecendo aqui dentro [apontou para o coração]. Eu estou segurando as pontas, tentando dar conta do jeito que eu consigo, me mantendo grata e tentando me manter positiva o tempo todo. Queria dizer que estou aqui vendo, recebendo e sendo banhada por todo esse amor e todo o apoio de vocês”, disse ela.

Então, ela se desculpou com os amigos para quem está devendo respostas no whatsapp. “Queria agradecer e pedir desculpas para quem eu não respondi, se eu estivesse ausente na vida das pessoas que eu amo. Mas, basicamente, quero agradecer todo o apoio, carinho e suporte. Vou ser eternamente grata. Eu estou achando alternativas, saídas e maneiras de retribuir e fazer o que eu gostaria de estar fazendo”, comentou.