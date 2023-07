Barbie arrecada bilheteria impressionante no mundo inteiro com somente uma semana

Descubra o valor que o filme Barbie, com Margot Robbie, arrecadou com uma semana de exibição ao redor do mundo

Grande sucesso! O filme Barbie, dirigido e escrito por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, segue firme e forte nas bilheterias de todo o mundo, mesmo após uma semana de sua estreia. De acordo com o site Deadline, o longa fechou os primeiros sete dias de exibição com US$ 528 milhões, cerca de R$ 2,5 bilhões, de arrecadação.

Para efeito de comparação, o outro filme que está despontando em 2023, Oppenheimer, dirigido e escrito por Christopher Nolan e protagonizado por Cillian Murphy, arrecadou pouco mais da metade desse valor nos mesmos sete dias. O longa fez até o momento US$ 265 milhões, algo em torno de R$ 1,2 bilhão.

Assim, Barbie caminha forte para bater a marca de US$ 1 bilhão, que poucos filmes alcançam, além de possivelmente se tornar o maior sucesso comercial de 2023, superando o feito incrível de Mario Bros, que fez US$ 1,3 no mundo todo, cerca de R$ 6,1 bilhões, e batendo também Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1, que, até agora, arrecadou cerca de US$ 376 milhões, ou R$ 1,7 bilhão.

Somente em terras brasileiras, Barbie já soma mais de R$ 119 milhões de bilheteria. A empresa da boneca mais famosa do mundo, a Mattel, estaria até mesmo pensando em fazer uma sequência, mas que foi descartada pela diretora do longa.

Margot Robbie se torna atriz mais bem paga de Hollywood por Barbie

Por falar em dinheiro, a atriz australiana Margot Robbie se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood após seu trabalho como Barbie. De acordo com a revista norte-americana Variety, a loira de 33 anos de idade superou os U$ 10 mihões que Millie Bobby Brown recebeu por Enola Holmes 2, da Netflix. Segundo a publicação, o salário da musa foi de U$ 12,5 milhões.

