Margot Robbie se torna atriz mais bem paga de Hollywood por Barbie

Descubra o valor que Margot Robbie recebeu para interpretar Barbie no filme de Greta Gerwig; salário foi igual ao coadjuvante do longa

Uma bolada! A atriz australiana Margot Robbie se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood após seu trabalho como Barbie no filme de Greta Gerwig. De acordo com a revista norte-americana Variety, a loira de 33 anos de idade superou os U$ 10 mihões que Millie Bobby Brown recebeu por Enola Holmes 2, da Netflix. Segundo a publicação, o salário da musa foi de U$ 12,5 milhões.

Para efeito de comparação, o ator canadense Ryan Gosling, que no filme vive o icônico boneco Ken, que não é o protagonista do longa, recebeu a mesma quantia que a intérprete da personagem principal da produção.

Margot, que também foi produtora do filme, continua muito atrás no ranking geral de atores mais bem pagos de Hollywood. A australiana ocupa a 16ª colocação, sendo que em primeiro lugar está Tom Cruise, que recebeu incríveis U$ 100 milhões para reviver seu papel em Top Gun: Maverick.

Algumas estimativas apontam que Margot Robbie já arrecadou cerca de U$ 50 milhões, algo em torno de R$ 230 milhões, na cotação atual, entre filmes e contratos publicitários. O filme Barbie tem uma previsão de ultrapassar os R$ 1 bilhão de bilheteria.

Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela estar apavorada com novo trabalho

Até os grandes cineastas têm medo! Durante uma entrevista para o Inside Total Film Podcast, a diretora e roteirista de Barbie, Greta Gerwig, revelou estar apavorada para seu novo projeto. Em breve, ela irá comandar o reboot de As Crônicas de Nárnia, na Netflix.

A produção vai resgatar as histórias escritas por C. S. Lewis, que já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesta nova versão, Greta irá dirigir pelo menos dois filmes da nova versão da franquia de sucesso. Contudo, quando questionada se sua visão sobre o universo de Nárnia seria tão incrível quanto fez em Barbie, a diretora contou que não sabia.

