Atriz que caiu do 5º andar de hospital tem quadro de saúde atualizado pela família

Conhecida por seu papel na série 'Quando Chama O Coração', a atriz Mamie Laverock estava em estado crítico após queda em hospital

A família de Mamie Laverock, conhecida por seu papel na série 'Quando Chama O Coração', exibida pela Record TV no Brasil, atualizou o quadro de saúde da atriz. Recentemente, ela virou notícia no mundo após ter caído do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá, onde está internada desde o dia 11 de maio.

Agora, os familiares da jovem de 19 anos informaram que ela apresentou melhoras nos últimos dias. "Mamie saiu de suas principais cirurgias e os médicos [dizem] que ela está bem. É impossível estarmos mais felizes. Obrigado a todos pelo apoio", divulgaram.

Vale lembrar que Mamie Laverock ficou em estado crítico após a queda na unidade de saúde. Na ocasião, de acordo com informações da família, a artista apresentava "ferimentos que ameaçavam sua vida".

O acidente ocorreu no dia 26 de maio, em uma passarela do prédio, enquanto a equipe médica realizava uma transferência de andar. Mamie passou por cinco cirurgias.

"Estamos profundamente tristes em informar que, em 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu de uma altura de cinco andares. Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida. Estamos todos arrasados, chocados, neste momento intensamente difícil", disse a família em uma atualização da campanha GoFundMe.

Mamie Laverock’s family gives hopeful update after ‘When Calls the Heart’ actress’ fall from five-story balcony https://t.co/FyetVjCkeppic.twitter.com/Kcuhs7gwkp — Page Six (@PageSix) May 30, 2024

Carreira de Mamie Laverock

A atriz Mamie ficou conhecida por seu papel de destaque como a personagem Rosaleen Sullivan, da série 'Quando Chama o Coração' (2014-2015), exibida no Brasil pela Record TV.

Outras obras de sucesso também fazem parte de sua carreira artística. Além da obra já citada, Mamie também atuou em filmes como 'Guerra É Guerra' (2012)’ e 'The Hollow Child' (2017). A atriz ainda participou de dois episódios de 'Lemony Snicket: Desventuras em Série', da Netflix.

Colegas de elenco de 'Quando Chama o Coração' e o Hallmark Channel, que produz a série, lamentaram o ocorrido nas redes sociais. "Ficamos profundamente tristes ao saber das notícias sobre Mamie Laverock. Como uma amada membra da família 'Quando Chama o Coração', desejamos a ela e sua família paz, conforto e muitas orações ao longo dessa época difícil", escreveram.