Saiba quem é Mamie Laverock, atriz que caiu do 5º andar de hospital

Conhecida por seu papel na série 'Quando Chama o Coração', a atriz Mamie Laverock está em estado crítico após uma queda no hospital

A atriz Mamie Laverock, de apenas 19 anos, virou notícia no mundo após ter caído do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá. O acidente ocorreu durante uma transferência da artista pela equipe médica dentro da unidade de saúde.

Antes disso, ela já estava internada desde o dia 11 de maio, quando teve uma “emergência médica”, segundo informou a família ao Daily Mail. Mamie ficou conhecida por seu papel de destaque como a personagem Rosaleen Sullivan, da série 'Quando Chama o Coração' (2014-2015), exibida no Brasil pela Record TV.

Outras obras de sucesso também fazem parte de sua carreira artística. Além da obra já citada', Mamie Laverock também atuou em filmes como 'Guerra É Guerra' (2012)’ e 'The Hollow Child' (2017). A atriz ainda participou de dois episódios de 'Lemony Snicket: Desventuras em Série', da Netflix.

Colegas de elenco de 'Quando Chama o Coração' e o Hallmark Channel, que produz a série, lamentaram o ocorrido nas redes sociais. "Ficamos profundamente tristes ao saber das notícias sobre Mamie Laverock. Como uma amada membra da família 'Quando Chama o Coração', desejamos a ela e sua família paz, conforto e muitas orações ao longo dessa época difícil", escreveram.

O acidente

Os pais da atriz informaram que ela foi, posteriormente, transferida para outro hospital em Vancouver, mas acabou sofrendo um acidente no último domingo, 26, enquanto estava em uma passarela no quinto andar do prédio. Mamie passou por cinco cirurgias e está em estado crítico.

"Estamos profundamente tristes em informar que, em 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu de uma altura de cinco andares. Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida. Estamos todos arrasados, chocados, neste momento intensamente difícil", disse a família em uma atualização da campanha GoFundMe.