Atriz de Poliana Moça vive primeira protagonista em filme com Maisa: 'Ansiosa'

Intérprete de Lorena em Poliana Moça, Pietra Quintela conta sobre gravações do filme em entrevista à CARAS Brasil

Prestes a viver sua primeira protagonista nos cinemas, a atriz Pietra Quintela (15) não esconde a animação. Ela, que pode ser vista no ar em Poliana Moça (SBT), conta à CARAS Brasil que tem se segurado para não dar spoilers de Princesa Adormecida, longa inspirado no livro homônimo de Paula Pimenta (47). "Estou muito ansiosa."

Na trama, a intérprete de Lorena em Poliana Moça fará a jovem Rosa , uma adolescente que cresceu rodeada de amor e proteção vindos de seus três tios, que a criaram como uma filha. Tudo muda totalmente quando, aos 15 anos, descobre ser uma princesa de um país distante e que sua vida está correndo perigo.

"Vai ser minha primeira vez protagonizando um filme. Isso faz tudo ser muito mais especial", conta Quintela, que já fez outros três longas em sua carreira. "A Rosa é uma típica adolescente que sonha com a liberdade, e a vida dela vai dar uma mexida. Vamos ter um romance, muitas coisas loucas e a grande descoberta da vida dela. Começamos as gravações agora."

No longa, a jovem atriz também terá a oportunidade de contracenar com Maisa Silva (21), que aparecerá como a DJ Cinderela. A artista protagonizou outro filme da série Princesas Modernas, inspirado em um livro de Paula Pimenta, o longa Cinderela Pop, que estreou em 2019 nos cinemas e pode ser encontrado para assistir online na Netflix.

Quintela começou a carreira muito antes de brilhar em Poliana Moça. Aos 6 anos, ela desfilava pela primeira vez na SPFW e afirma ter aprendido a crescer com o trabalho e equilibrar as fases da vida. No SBT, ela também esteve em As Aventuras de Poliana (2018-2020). Hoje, ela também atua como influenciadora, e acumula mais de 7 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.