Ator que matou diretora acidentalmente foi processado; relembre como aconteceu o caso

A morte da diretora, que repercutiu internacionalmente, ainda não teve resolução definitiva

Com dezenas de filmes na carreira, o ator norte-americano Alec Baldwin (64), tio de Hayley Bieber (26), passou a ficar conhecido não por seu papéis, mas por matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins (1979-2021). O caso, que repercutiu internacionalmente, aconteceu no dia 21 de outubro de 2021 e ainda não teve resolução definitiva, apesar de o ator ter sido processado.

Durante a gravação de uma cena do filme Rust, o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica no set de filmagem da trama, no Novo México, e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. A bala, que foi disparada acidentalmente no peito da diretora de 42 anos, atravessou o corpo dela e também atingiu o diretor do longa, Joel Souza (49). Ele ficou ferido no ombro, mas sobreviveu. De acordo com o NY Post, Alec atirou apenas uma vez.

Com ferimentos do tiro na área do estômago, Halyna foi levada às pressas de helicóptero para um hospital em Albuquerque, a cerca de 102 quilômetros de distância do set. A morte da diretora foi confirmada poucas horas depois.

A polícia foi chamada ao set e investigou o caso, para enfim revelar que Baldwin foi o responsável pelo disparo. O ator foi fotografado aos prantos após sair da delegacia. "Não há palavras para descrever meu choque e tristeza sobre esse trágico acidente que tirou a vida de Halyna, uma mãe, uma mulher e profundamente admirada por tantos colegas. Eu estou cooperando com a investigação policial para falar sobre como isso aconteceu e estou profundamente tocado por seu marido, estou oferecendo apoio para ele e sua família. Meu coração está despedaçado por ele, o filho dos dois e todos que conheciam e amavam Halyna", compartilhou ele na época.

De acordo com um relatório da polícia sobre o caso, divulgado pela agência Associated Press, um assistente de direção entregou a arma carregada para Alec Baldwin e afirmou que ela era segura para uso. Nem o assistente nem o ator sabiam sobre a munição real . As armas usadas em filmes, em vez de carregarem balas de verdade, são preenchidas com pólvora ou um pedaço de plástico ou papel para produzir fumaça e barulho, sem riscos de causar ferimentos.

Halyna Hutchins tinha apenas 42 anos quando morreu - Reprodução/Instagram

Matthew Hutchins, marido da diretora, se pronunciou após a morte: "Falei com Alec Baldwin e ele está sendo muito prestativo", contou. "Não poderei comentar sobre os fatos ou o processo pelo que estamos passando agora, mas agradeço que todos tenham sido muito solidários. Acho que vamos precisar de um pouco de tempo antes de realmente entender o que aconteceu e se expressar de uma maneira que consiga transmitir a essência dela", garantiu ele em entrevista aos portais Daily Mail e Insider. Em outubro de 2022, o viúvo fez um acordo com a produção do filme e, segundo o comunicado da época, ele passou a ser produtor executivo do filme e iria receber parte dos lucros.

Apesar da aparente resolução do caso, em janeiro de 2023 Alec Baldwin e a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, foram acusados formalmente de homicídio culposo pela promotoria do Novo México. Depois, nesta quinta, 9, os pais e a irmã de Halyna Hutchins entraram com um novo processo contra Alec Baldwin e a produção do filme. A ação alega negligência, agressão e aflição intencional de sofrimento emocional e perda de parceiro.

O filme de faroeste contaria a história do personagem Rust, interpretado por Alec, avô de um menino que comete um assassinato acidentalmente. Após a tragédia, o ator apagou uma foto das redes sociais na qual aparecia caracterizado com as roupas de seu personagem sujas de sangue.