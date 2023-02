Alec Baldwin é oficialmente acusado do homicídio de Halyna Hutchins

O ator Alec Baldwin foi oficialmente acusado de homicídio culposo, juntamente com a responsável por armas no set, Hannah Gutierrez-Reed

Alec Baldwin é oficialmente acusado por morte de diretora no set de “Rust”. O ator e a responsável por armas no set, Hannah Gutierrez-Reed - que foi quem carregou a arma - foram considerados responsáveis pelo disparo que matou a diretora de arte do filme, Halyna Hutchins, em 2021. Nesta terça-feira, 31, os dois receberam um comunicado formal, noticiando que serão acusados de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo Mary Carmack-Altwies, promotora de Santa Fé, cidade do Estado do Novo México, ela já havia noticiado que os dois teriam que responder contra as acusações, uma vez que ambos foram responsáveis e agiram com negligência quanto ao uso da arma nas gravações: “Depois de uma análise completa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de ‘Rust”, contou a promotora do caso.

Os promotores também alegaram que eles falharam nas precauções de segurança quando as balas verdadeiras e cenográficas se misturaram, e que a vítima poderia estar viva se não fosse por esse erro negligente no trabalho. “As evidências e declarações documentadas confirmam muitos casos de atos extremamente imprudentes ou falhas imprudentes de Baldwin em um período de 10 dias”, disse Robert Shilling, um dos investigadores do gabinete do Primeiro Promotor Judicial.

Baldwin também está sendo acusado de não supervisionar de forma adequada as produções, não se certificar dos padrões de segurança e de contratar Hanna como responsável de armas no set, mesmo ela sendo “inexperiente e desqualificada”, a promotoria ainda afirmou que: “O desvio de Baldwin dos padrões, práticas e protocolos conhecidos causou diretamente a morte fatal de Hutchins”.

Além de Baldwin e de Gutierrez, Dave Halls, o assistente de direção do longa - que foi quem entregou a arma ao protagonista - concordou em se declarar culpado pelo uso negligente de uma arma letal.

A defesa do protagonista do filme afirmou que: “O Sr. Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma ‘bala viva’ na arma – ou em qualquer lugar no set de filmagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhou, que lhe garantiram que a arma não tinha balas vivas. Vamos lutar contra isso acusações, e vamos vencer”.

A equipe de Hannah afirmou que a investigação é uma "falha e imprecisa": "Hannah está, e sempre esteve, muito emocionada e triste com este trágico acidente. Mas ela não cometeu homicídio involuntário. Essas acusações são o resultado de uma investigação muito falha e de uma compreensão imprecisa de todos os fatos. Pretendemos trazer toda a verdade à luz e acreditamos que Hannah será exonerada de irregularidades por um júri”, disse Jason Bowles, advogado da profissional.

Como aconteceu?

O protagonista estava ensaiando para uma cena, quando ao disparar a arma que deveria estar carregada com balas de festim, acabou disparando uma bala real que matou Hutchins, a diretora de artes do filme, e feriu o diretor, Joel Souza. O ator afirmou não ter puxado o gatilho, mas ao que aparenta, a arma foi sim acionada e estava funcionando normalmente. Se Baldwin e Hanna forem condenados, os dois podem pegar até 18 meses de prisão e cinco anos de reclusão.