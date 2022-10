Aposentada perde R$ 208 mil ao acreditar que namorava com Johnny Depp

Aposentada cai em golpe do 'falso Johnny Depp', perde dinheiro e tenta processar o banco

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 13h33

Uma mulher aposentada de 61 anos caiu em um golpe virtual e perdeu mais de R$ 208 mil. Ela mora em Osasco, em São Paulo, e trocava mensagens com um perfil nas redes sociais que ela acreditava ser do ator Johnny Depp. O golpista pediu dinheiro para ela, alegando que precisava pagar os custos dos processos que estava respondendo na justiça, e ela fez as transferências.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do site UOL, a conversa da aposentada com o falso Depp começou em outubro de 2020 e o golpista começou a contar histórias tristes de precisar de dinheiro e ainda disse que iria levá-la para morar com ele em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A senhora chegou a fazer uma cirurgia plástica achando que iria se mudar para a casa do ator no exterior. O caso foi descoberto pelo filho dela, que questionou as transferências de valores altos. Assim, eles descobriram que ela caiu em um golpe.

A aposentada decidiu entrar com um processo contra o banco no qual ela fez as transferências, alegando que eles permitiram que um golpista abrisse uma conta e negligência do banco na fiscalização. Porém, a juíza do caso rejeitou a acusação e a aposentada ainda pode recorrer.