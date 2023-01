Alec Baldwin é indiciado e poderá pegar 5 anos de prisão pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins

Segundo o 'TMZ', Alec Baldwin responderá processo por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar

Alec Baldwin (64) será processado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem do filme Rust, em 2021. O ator estava produzindo o filme e também era o protagonista da trama.

Segundo o TMZ, os promotores do condado de Santa Fé, no Novo México, anunciaram na manhã desta quinta-feira, 19, que o ator será acusado de "homicídio involuntário", o equivalente ao homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A armeira-chefe do filme, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio involuntário. Ambos enfrentarão até 5 anos de prisão se condenados. Ainda com o TMZ, o diretor-assistente do longa, Dave Halls, concordou com um acordo judicial pela acusação de uso negligente de uma arma letal. Ele receberá uma sentença suspensa e 6 meses de liberdade condicional.

"Depois de rever todas as evidências e perante as leis do estado de Novo México, Eu cheguei à conclusão que as evidências são suficientes para indiciar Alec Baldwin e os outros membros da produção do filme Rush”, escreveu Carmack-Altwies em sua declaração. "Ninguém é acima da lei, e todos merecem justiça”

Nenhuma acusação será feita em relação ao tiro não fatal no diretor Joel Souza, que foi atingido no ombro pela mesma bala que matou Halyna Hutchins.

Alec Baldwin sempre negou qualquer irregularidade em sua atuação, insistindo que tudo o que fez foi seguir as instruções durante um ensaio em que estava praticando como posicionar a pistola para uma cena de "desenho cruzado" em uma capela.

O astro ficou visivelmente arrasado no set imediatamente após Halyna ser baleada. Em entrevistas o ator ficou na defensiva, dizendo que foi um trágico acidente pelo qual não tinha responsabilidade, ele também insistiu em dizer que não puxou o gatilho. O FBI descartou essa possibilidade.

A morte de Halyna acabou sendo considerada acidental. O médico legista não encontrou nenhuma intenção de causar danos em seu relatório oficial. Ainda assim, a família de Halyna entrou com um processo de homicídio culposo contra Alec e outros envolvidos na produção, dizendo que ele causou a morte dela diretamente e que foi negligente no manuseio da arma - sem mencionar os protocolos de segurança no set.