Ailton Graça revela como foi fazer Mussum em filme: 'Pude mergulhar na minha história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ailton Graça, Yuri Marçal e Cinnara Leal celebraram o lançamento de Mussum, o Filmis

Ailton Graça (59), Yuri Marçal (30) e Cinnara Leal (45) são alguns dos artistas que fazem parte do elenco de Mussum, o Filmis, que chega aos cinemas dia 2 de novembro para contar a história de Antônio Carlos(1941-1994), o eterno Mussum. Em entrevista à CARAS Brasil, os artistas celebraram o longa-metragem e ainda revelaram os maiores desafios da produção.

Dando vida ao humorista, Ailton Graça conta que o mais desafiador do papel foi desenvolver a relação entre Mussum e sua mãe, Dona Malvina . "Pude mergulhar um pouco na minha história. Também sou nascido e criado na periferia de São Paulo, e a relação que eu tinha com a minha mãe não é diferente da relação. Uma relação periférica, preta, de sobrevivência, de lutas para a gente poder estar aqui hoje."

No longa, o artista ainda repete a parceria com a atriz Neusa Borges (82), que interpretou sua mãe em sua primeira novela, América (2005, Globo). "[É a história] de uma mãe que abdica da sua vida para poder proporcionar escolhas para aquele filho. [Isso] também colabora com o resgate de trazer à tona todas essas personalidades negras."

A relação de Mussum com sua mãe também foi inspiradora para Yuri, que interpreta Mussum em sua fase jovem, quando ele ainda era chamado como "Carlinhos do reco-reco". "A relação da Dona Malvina também lembrava muito a relação com a minha mãe. Isso me aproximou muito da história", contou ele, que ainda encarou o desafio de precisar chorar em uma cena emocionante.

Para Cinnara, o longa-metragem carrega uma poderosa mensagem sobre o amor e sonhos. Ela, que dá vida à Neila Gomes, viúva de Mussum, conta que se entregou totalmente à história. "É a ancestralidade viva ali, é o Mussum conduzindo também esse jogo. Isso é fazer arte. Eu, como parte de religião de matriz africana, acredito na ancestralidade, na força dos Orixás."

Para os artistas, o filme irá apresentar a grandiosidade de Mussum para uma nova geração, e fará com que o Brasil aprenda mais ainda sobre sua história. Ailton Graça ainda celebra o momento especial do cinema nacional, que, nos últimos meses, lançou cinebiografias como Nosso Sonho e Meu Nome é Gal, e ainda se prepara para a sequência de O Auto da Compadecida.

"É a retomada da cultura depois do período de pandemia e pandemônio que passamos. É uma homenagem gigante que está rolando nesse filme", diz. "É bom ver que o povo brasileiro quer, de novo, prestigiar o cinema nacional."

Vencedor de seis Kikitos no Festival de Gramado —dentre eles o de Melhor Filme, Mussum, o Filmis, é uma produção da Camisa Listrada Filmes e irá estrear nacionalmente na próxima quinta-feira, 2. O elenco ainda conta com nomes como Cacau Protásio, Thawan Lucas e Gero Camilo.