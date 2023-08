Há quase 30 anos, Mussum fez transplante de coração e morreu duas semanas depois

Mussum fez transplante de coração e morreu duas semanas depois; cirurgia rendeu complicações que foram fatais

Em 1994, um dos humoristas mais queridos do país viveu momentos dramáticos após um transplante de coração. É que Mussum emocionou o Brasil na época ao conseguir um doador e fazer a cirurgia em um hospital em São Paulo.

Na época, ele ficou apenas cinco dias internado com um quadro grave de insuficiência cardíaca até receber o órgão no Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A cirurgia foi um sucesso e deu esperança de uma plena recuperação ao Trapalhão.

Mussum sofria de miocardiopatia dilatada, doença em que o coração aumenta seu tamanho, o que gera dificuldade em suas funções principais. O transplante transcorreu bem e não houve rejeição ao novo órgão inicialmente.

Só que o companheiro de Renato Aragão acabou passando por uma série de complicações nos dias seguintes à cirurgia. Cerca de duas semanas depois, os médicos detectaram a formação de coágulos no tórax, o que fez com que o humorista fosse operado pela segunda vez. O quadro clínico piorou, o que causou uma infecção grave nos pulmões, o que foi fatal.

Mussum morreu em 29 de julho de 1994, aos 53 anos, às 2:45 da madrugada e foi sepultado no Cemitério Congonhas, em São Paulo. Na época, a morte precoce do apresentador deixou o Brasil todo de luto e rendeu homenagens em vários canais de televisão.

Filme 'Mussum, o filmis' será lançado em breve

O ator Aílton Graça precisou passar por um procedimento estético pra lá de incomum para estrelar a produção de cinema ‘Mussum: o filmis’. É que o artista se submeteu a um tratamento de beleza com a aplicação do próprio sangue para rejuvenescer a aparência e ficar a cara do comediante por alguns dias. Além de estudar mínimos detalhes como os trejeitos de Mussum, o ator também foi parar no consultório de um cirurgião dentista Fábio Barros para realizar alguns procedimentos estéticos de curta duração, incluindo uma injeção de plasma gel. A substância, que é retirada do próprio sangue, é injetada na face para preencher e proporcionar volume aos tecidos, principalmente na região dos olhos.