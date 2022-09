Virginia Fonseca mostra detalhe no quarto da filha caçula: ''Ela vai amar''

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou fotos do quarto da filha caçula, Maria Flor, e impressionou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h33

Virginia Fonseca (23) abriu as portas da sua casa para mostrar um detalhe do quarto da filha caçula, Maria Flor. No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou fotos de um desenho feito no cômodo e encantou.

A famosa flagrou a filha mais velha, Maria Alice (1), diante da parede pintada com lindas flores e derreteu o coração dos fãs.

"Oi pessual, estou aqui no quarto da minha irmãzinha Maria Flor e eu amei muito essa parede de flores, certeza que ela vai amar também; Ass: Tutti", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores rasgaram elogios pelo bom gosto de Virginia. "Ficou lindo", "Arrasou na escolha. Ansiosa para a chegada da Florzinha", "Maria tá cada dia mais linda", disseram eles nos comentários.

Vale lembrar que Maria Flor está prevista para chegar ao mundo em outubro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Alice e Maria Flor (@mariasbaby)

VIRGINIA FONSECA COMPLETA 33 SEMANAS DE GRAVIDEZ

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está à espera da segunda filha com o filho de Leonardo (59), Zé Felipe (24), e tem compartilhado a evolução da gestação nas redes sociais! A mamãe celebrou a chegada da 33ª semana da segunda gravidez ao publicar vídeo ao lado do marido. No registro em seu feed no Instagram, Zé aparece fazendo carinho e dando beijos na barriga da amada e conversando com a pequena Maria Flor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!