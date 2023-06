Vinícius Jr investe alto e compra mansão milionária com boate subterrânea; veja fotos

Jogador de futebol do Real Madrid, Vinícius Jr investe R$ 20 milhões na construção de mansão luxuosa no Rio de Janeiro

O atleta Vinícius Jr está de endereço novo no Brasil! É que o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira desembolsou uma bolada para conquistar a mansão dos sonhos. Por cerca de R$20 milhões, ele construiu um imóvel luxuoso, que conta com alguns aposentos pra lá de inusitados.

Segundo informações do Jornal Extra, quando o jogador decidir passar uma temporada no Brasil, desfrutará da mansão, que foi totalmente personalizada para suas necessidades. A residência fica localizada no condomínio Alphaville, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde moram diversos outros famosos, como a cantora Ludmilla.

Logo na entrada do imóvel é possível ver que o jogador não economizou um centavo! A fachada imponente de mármore abre as portas para a mansão que conta com três andares e pé direito alto para receber todos os cômodos. Mas se engana quem pensa que o luxo parou por aí, porque Vini construiu um verdadeiro oásis do entretenimento!

Entre os aposentos, o atleta decidiu garantir a resenha com os amigos e incluiu um pavimento subterrâneo, que dará espaço para uma boate exclusiva, com sistema de som de alto padrão. Além disso, ele também contará com um elevador para circular pelo imóvel gigantesco, que tem muitos lustres, esquadrias, mármores e vários outros detalhes de luxo.

Ainda segundo o jornal Extra, o atleta, que recentemente foi alvo de ofensas racistas durante uma partida de futebol na Europa, já está mobiliando o imóvel para sua próxima passagem pelo país, inclusive, 20 pessoas estariam trabalhando para preparar todos os detalhes antes da chegada do jogador.

Veja fotos da nova mansão de Vini Jr:

