Vai nascer? Julio Rocha faz mudança de cidade por conta da filha: ''Chegando a hora''

Na reta final da gestação da esposa, Julio Rocha faz mudança de cidade com a família

O ator Julio Rocha decidiu fazer uma mudança na reta final da gestação da esposa, Karoline Kleine. Esperando uma menina, Benedita, o casal, que já tem dois meninos, José (4) e Eduardo (2), resolveu ir para outra casa para ficar mais perto da maternidade.

A família deixou a mansão nesta terça-feira, 2, onde vivem em Indaiatuba, no interior de São Paulo, para ficar em um hotel perto do hospital escolhido para a pequena vir ao mundo.

"Que triste deixar a nossa casa assim... nesse momento", disse no vídeo em que ele e José colocam as malas no carro. "Precisamos estar perto da maternidade, decidimos agora, tá chegando a hora e a nossa casa é muito longe! Só não sei onde a Karol vai... Ela tá muito grande", comentou ele.

Julio Rocha então continuou: "A Karol tá pensando em ir no porta-malas, eu acho arriscado, mas manda quem pode e obedece quem é marido, quem vai no porta-malas sou eu", finalizou.

A previsão é que a filha do casal nasça na próxima semana, mas como o parto é normal, pode ocorrer a qualquer instante.

Veja o momento da mudança de Julio Rocha:

Filho de Julio Rocha passa por sua primeira cirurgia: ''Dificuldade''

O filho de Julio Rocha com Karoline Kleine, José, de 4 anos, passou pela sua primeira cirurgia da vida recentemente. Em sua rede social, o ator compartilhou o vídeo nesta quinta-feira, 06, do momento e contou o que aconteceu com o primogênito.

Segundo o artista, o garoto precisou fazer uma frenectomia para cortar o freio da boca para corrigir a língua presa. A condição até atrapalhou a amamentação do garoto enquanto era bebê. Preocupado, Julio Rocha comentou que ficou apreensivo com a cirurgia.

"Cirurgia em uma criança de 4 anos… A pressão até cai! José foi diagnosticado com a linguinha presa com 2 anos de idade… ele teve dificuldade na amamentação, desmamou super cedo e não entendíamos o porquê. Por conta do atraso de fala ele já fazia acompanhamento com a fono e depois que chegou o diagnóstico da linguinha presa tudo fez sentido", contou ele.

O ator explicou o motivo de ter feito a cirurgia apenas agora."Esperamos um tempo até nos sentirmos todos seguros para a cirurgia de frenectomia e um ano depois chegou o momento. Como pais, temos muito medo de colocar nosso filho em uma experiência como uma cirurgia", falou.

Além de José, Julio Rocha e Karoline Kleine são pais de Eduardo, de 2 anos, e em breve terão uma menina.

Veja o vídeo do filho de Julio Rocha no hospital: