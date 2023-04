Julio Rocha e Karoline Kleine decidem nome de filha em dinâmica divertida

Ator Julio Rocha e sua esposa colocaram nomes preferidos em bexigas e foram estourando

O ator Julio Rocha (43) e sua esposa, a veterinária Karoline Kleine (34), divertiram os internautas ao aparecer tentando decidir o nome da nova filha do casal, que está prestes a vir ao mundo. Os papais colocaram os seus nomes favoritos dentro de bexigas e reuniu os outros dois filhos, Eduardo (2), e José (4), para estourar cada uma.

Depois de vários balões estourados, no final do vídeo, Julio e Karoline optaram pelo nome Benedita. Porém, os dois filhos do casal não gostaram. “GOSTARAM DO NOME? Escolher o nome que a nossa sonhada filha vai levar pro resto da vida é uma missão IMPOSSÍVEL”, começou o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Entre tantos nomes LINDOS não conseguimos decidir racionalmente, por isso cada um escolheu 2 nomes e o que sobrou foi o NOME DA NOSSA PRINCESA. Falta a aprovação final de VOCÊS que são a nossa família também, tá aprovado ou devemos sortear entre outros nomes????”, finalizou Julio.

Julio Rocha desabafa sobre dificuldades na gestação de uma menina: 'Conturbada'

Julio Rocha será pai pela terceira vez. Sua mulher, Karoline Kleine está grávida de uma menina. Os dois já são pais de José e Eduardo. A veterinária está quase no sétimo mês de gestação e o ator desabafou sobre as dificuldades da espera da primeira filha. "Conturbado", disse à CARAS Brasil.

O casal não esconde a ansiedade pela chegada da bebê. Entretanto, ainda não escolheram o nome da menina. "Não posso nem dizer que é uma dúvida, porque não temos nem opções (risos). Então, somente não sabemos mesmo. Ainda não tivemos aquele sentimento de 'é esse', então, por enquanto segue sendo 'bebê'", declarou Julio Rocha.

Apesar de ser uma gestação tranquila, o ator afirmou que é a mais conturbada de todos seus três filhos. "As duas primeiras gestações também foram bem tranquilas. Na verdade, essa foi a mais conturbada se a gente comparar com a do José e do Dudu. A Karol enjoou muito durante os primeiros meses, então ela que é acostumada a ser uma mãe é mulher super ativa na rotina ficou um pouco mais acamada. E logo depois eu fiquei acamado também, cuidando de duas crianças sozinhos, já era a coluna (risos)."