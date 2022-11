Rafa Kalimann entra no espírito natalino ao revelar sua luxuosa árvore de Natal: “Emotiva”

A influenciadora Rafa Kalimann mostrou com um vídeo em suas redes sociais sua estilosa árvore de Natal toda branca para seus seguidores

Nesta terça-feira, 22, Rafa Kalimann surgiu em clima natalino ao revelar para seus seguidores no Instagram, como ficou sua árvore de Natal.

Em um clipe, a influenciadora mostrava a árvore de Natal toda branca e ainda apagou as luzes da sala para revelar os efeitos das luzes presentes na árvore.

“Apresento a vocês a árvore de Natal mais linda que eu já tive na minha vida!! Eu sou fascinada por luzes, bolas, e pela energia do Natal (zero surpresa pra vocês), fico encantada nessa época”, comentou a apresentadora na legenda.

Rafa ainda comentou sobre a motivação por trás da cor de árvore escolhida: “Ah, vale frisar que a escolha de tê-la toda branca foi pelo maior desejo que eu tenho no meu coração hoje: paz! PAZ entre nós. Enfim, emotiva”.

Os fãs da participante do BBB 20 adoraram a novidade e rasgaram elogios para Rafa e sua árvore! “Sonho em ter uma árvore de Natal linda assim... um dia terei. Reflete a magia e a paz... eu fico deslumbrada”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Curtindo mil vezes esse vestido e essa árvore”.

Selfies!

Ainda nesta terça-feira, 22, Rafa deixou seus seguidores babando ao publicar uma série de selfies em suas redes sociais.

Toda produzida, a influenciadora apareceu com os cabelos soltos e provocou com um vestido nude que usava com as alças caídas.