Rafa Kalimann ultrapassa limites da beleza ao postar selfie e fãs rasgam elogios: “Gata”

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou uma série de selfies e recebeu diversos elogios de seus seguidores nas redes sociais

Nesta terça-feira, 22, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de selfies.

Toda produzida, a influenciadora apareceu com os cabelos soltos e provocou com um vestido nude que usava com as alças caídas.

“Carrossel de selfie”, escreveu a apresentadora na legenda do carrossel composto por quatro fotografias.

Nos comentários, Giovanna Lancelotti elogiou a amiga: “Que linda”. E a atriz e cantora Letícia Almeida comentou: “Linda demais”.

Os fãs da participante do BBB 20 adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “Menina me doa 1% da sua beleza”, brincou um seguidor. E outra fã escreveu: “Gata”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Que encontro!

Na última segunda-feira, 21, Rafa Kalimann surpreendeu a web ao posar para fotos ao lado de Angélica Ksy e Camila Queiroz.

A influenciadora surgiu com um vestido azul transparente ao lado da apresentadora que usava um vestido longo amarelo e a atriz que vestia um cropped com gravata.