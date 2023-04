Patricia de Sabrit exibe detalhes de sua mansão em Paris, na França

Patricia de Sabrit vive em mansão com vista incrível, piscina e decoração moderna na cidade de Paris, na França

A atriz Patricia de Sabrit (47) vive em uma mansão luxuosa e moderna na cidade de Paris, na França, com seu filho, Maximilian, de 15 anos, e o marido, o executivo francês Olivier Murguet. A estrela sempre compartilha momentos de sua rotina nas redes sociais e costuma revelar alguns detalhes de sua casa nas imagens. Que tal conferir uma seleção as fotos da casa da artista na Europa?

A casa de Patricia de Sabrit conta com sala de estar com decoração em tons neutros, como cinza, preto e marrom. O revestimento da parede e do chão combinam perfeitamente em tons de cinza. A escada do local é feita com degraus de vidro e ela escolheu vários quadros modernos para decorarem o ambiente, além da lareira dividida em dois ambientes.

A mansão também tem uma piscina charmosa no jardim e vista incrível na parte superior, com direito a possibilidade de ver a Torre Eiffel ao fundo.

Vale lembrar que Patricia de Sabrit está longe da TV há alguns anos. Ela ficou conhecida por ter atuado em novelas como "Olho no Olho", "Malhação", Colégio Brasil" e "Pérola Negra".

Veja as fotos da casa de Patricia de Sabrit na França:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia De Sabrit (@patydsabrit)

Patricia de Sabrit relembra romance com Fábio Jr

Há pouco tempo, Patricia De Sabrit relembrou o seu casamento de cinco meses com Fábio Jr., em 2001.

"Me senti invadida na época da separação. Tinha muitas fake news sobre mim. Saiu muita coisa porque eu não queria falar a respeito. Me colocaram numa posição de coitada, mas eu não era uma coitada. Eu não era fã dele antes de ficarmos juntos, não sabia o tamanho dele nem o que ele representava para o público. Ninguém sabia que a gente estava namorando e depois a gente já estava casando. Esse excesso de exposição foi muito dolorido", afirmou ela em uma live com o Clube da Vip, no YouTube.