Natuza Nery revela como é a decoração do seu apartamento

Jornalista da GloboNews, Natuza Nery abre as portas do seu apartamento e revela como é a decoração dos ambientes

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 18h27

A jornalista Natuza Nery, da GloboNews, abriu as portas do seu apartamento para o programa Pode Entrar, do GNT, e revelou detalhes da decoração do espaço. O lar dela fica em São Paulo e é dividido por ela com sua mãe, o filho e a cachorrinha.

Os ambientes são decorados com itens que lembram a trajetória profissional e a personalidade da artista, incluindo desejos da época da faculdade, plantas e jogo de xadrez. Inclusive, ela ainda mostrou o ambiente que criou para aparecer ao vivo na TV durante a pandemia e o isolamento social, com a parede de tijolos ao fundo.

A atração com Natuza Nery irá ao ar no dia 10 de novembro no Casa GNT, no YouTube, e no dia 18 de novembro na TV.

Veja as fotos do apartamento da jornalista Natuza Nery: