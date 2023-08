Mila Kunis e Ashton Kutcher colocam casa de praia para alugar: 'Estaremos lá para te receber'

Por uma noite os fãs do casal poderão alugar a casa que está localizada de frente para o mar

Um dos casais mais amados de Hollywood, Mila Kunis e Ashton Kutcher resolveram abrir sua casa de praia em Santa Barbara, na Califórnia. O casal de atores vai alugar a propriedade para um grupo de até quatro pessoas, por uma única noite, no dia 19 de agosto, garantindo que vão recepcionar os hóspedes.

"Estaremos lá para receber você na chegada e garantir que você tenha tudo o que precisa para uma estadia divertida na praia", disseram Mila e Ashton, que também avisaram que vão aproveitar e fazer algum conteúdo com quem alugar o local.

O preço está listado como US$ 0 no no site da plataforma de aluguel escolhida por eles. A casa é um bangalô na frente da praia, com dois quartos, cozinha top de linha integrada à sala, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia, lareira e wi-fi, além de equipamentos de segurança.

"Nossa casa de praia no Condado de Santa Barbara é nosso lar longe de casa, especialmente quando precisamos de um pouco de R&R (vocês, meus pais, sabem do que estamos falando)", escreveu o casal. "A poucos passos da praia, e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, você não encontrará escassez de pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível", contaram Mila e Ashton, que ainda vão oferecer refeições e lanches para os hóspedes.

O casal não é o primeiro a fazer isso, recentemente a atriz Gwyneth Paltrow decidiu dar uma oportunidade a um fã de ter um dia com ela em sua casa de Montecito, na Califórnia. A atriz, de 50 anos de idade, colocou a casa de hóspedes de sua mansão para locação no AirBNB. Quem alugar a mansão terá a chance de desfrutar de um “jantar do chef” ao lado da atriz e seu marido, Brad Falchuk, com direito a uma garrafa de vinho na adega do casal.

