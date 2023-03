Ashton Kutcher e Mila Kunis dizem que não vão deixar nada da fortuna de R$ 1,4 bilhão para os filhos e geram polêmica nas redes sociais

Ashton e Mila Kunis também já declararam que não dão presente de natal para os filhos

Uma declaração antiga de um casal queridinho de Hollywood voltou a circular na web e vem gerando polêmica nas redes sociais, isso porque na madrugada de quinta para esta sexta-feira, 31, um tweet antigo com um trecho de uma entrevista de Ashton Kutcher (45) e Mila Kunis (39).

Um tweet de um perfil estrangeiro viralizou bastante, inclusive em contas brasileiras, com a seguinte informação: “Ashton Kutcher e Mila Kunis revelam que vão doar sua fortuna de US$ 275 milhões para caridade e não deixarão nada para seus filhos. Eles dizem que não querem que seus filhos se tornem mimados e querem que eles sejam motivados a trabalhar duro”.

O valor de US$ 275 milhões (aprox. R$ 1,4 bilhão) é baseado na fortuna somada – e estimada – do casal. Ashton teria US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) enquanto Mila, US$ 75 milhões (R$ 380 milhões).

O casal compartilha dois filhos: Wyatt (8) e Dimitri (6). A declaração que bombou agora foi dada pelo ator de ‘Efeito Borboleta’ ainda em 2018 ao podcast Armchair Expert, do ator Dax Shepard.

Na ocasião, afirmou que eles não planejavam deixar a fortuna milionária de herança aos filhos. “Vamos acabar dando nosso dinheiro para a caridade e outros projetos”, continuou: “Não vamos montar uma poupança para eles".

"Meus filhos têm uma vida realmente privilegiada, e eles ainda não têm a menor ideia disso. E eles nunca entenderão isso porque é só o que eles conhecem.”

Apesar disso, não é como se os jovens tivessem que começar tudo do zero. "Se meus filhos quiserem começar um empreendimento e tiverem um bom plano de negócios, vou investir neles, mas não vão ganhar uma herança”, detalhou.

O casal de Hollywood também revelou no passado, ainda em 2017, que não costumava dar presentes de Natal aos filhos. “A nossa tradição é de não dar presentes para as crianças”, afirmou a atriz em entrevista ao Entertainment Tonight à época.