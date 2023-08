Gwyneth Paltrow coloca casa de hóspedes em sua mansão para alugar e oferece jantar para fãs

Atriz decidiu disponibilizar experiência no AirBNB que contempla estadia em sua casa em Montecito, na Califórnia

Gwyneth Paltrow decidiu dar uma oportunidade a um fã de ter um dia com ela em sua casa de Montecito, na Califórnia. A atriz, de 50 anos de idade, colocou a casa de hóspedes de sua mansão para locação no AirBNB.

“A solidão é uma condição humana, mas nos últimos anos, o aumento do isolamento e nossa falta de comunidade tornaram nossas vidas ainda mais fragmentadas”, escreveu ela no Instagram. Com o intuito de “tornar o mundo um pouco menos solitário”, a atriz decidiu convidar um fã sortudo e um convidado de sua escolha para ter a oportunidade de ficar em sua propriedade, que é avaliada atualmente em US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 23,9 milhões.

“Embora possamos começar como estranhos, espero encontrar conexões e pontos em comum durante uma refeição deliciosa. Deite-se à beira da piscina, faça uma das minhas caminhadas favoritas e, claro, você terá um banheiro abastecido com meus produtos @goop favoritos para uma estadia verdadeiramente luxuosa", contou ela em vídeo no seu Instagram.

A casa de hóspedes - projetada pela própria estrela, possui uma lareira a lenha, uma enorme banheira de imersão e um bar abastecido. Além de tudo isso, o sortudo terá a chance de desfrutar de um “jantar do chef” ao lado da atriz e seu marido, Brad Falchuk, com direito a uma garrafa de vinho na adega do casal.

Enquanto estiver em Montecito, o hóspede também poderá ver alguns dos vizinhos famosos de Paltrow, como Rob Lowe, Ellen DeGeneres, Cameron Diaz, Ariana Grande, Jennifer Aniston. Os fãs podem se inscrever para ter a chance de ficar na casa de hóspedes de Paltrow em 15 de agosto às 10h da manhã do horário local da Califórnia. No entanto, a experiência real ocorrerá em 9 de setembro.

No anúncio feito no AirBNB, Gwyneth também que observa que o hóspede poderá desfrutar de “uma sessão guiada de meditação transcendental” e “um relaxante dia de spa”.

