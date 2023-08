Mel Maia revela detalhes de sua nova mansão luxuosa: “Estou de casa nova”

Aos 19 anos, Mel Maia se muda para mansão e exibe detalhes de novo endereço após fim das gravações de ‘Vai na Fé’

A atriz Mel Maia surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao revelar detalhes de sua nova mansão! Logo após concluir as gravações da novela das sete na Globo, ‘Vai na Fé’, a artista aproveitou as férias para se mudar e exibir alguns vislumbres de seu novo endereço luxuoso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com apenas 19 anos, a artista mostrou que está colhendo os frutos de seu trabalho nas telinhas da Globo: “Gente, falei para vocês que estou cheia de novidades para contar, mas ainda não contei: estou de casa nova”, disse a morena, enquanto passeava pela área externa da mansão e deixava alguns detalhes da fachada à mostra.

Mel Maia revela detalhes de sua nova mansão luxuosa - Reprodução/Instagram

Durante essa semana, Mel ainda exibiu outros detalhes de nova residência, incluindo a piscina: “Finalmente posso ativar minha marquinha sem me preocupar com continuidade”, escreveu a morena em seu stories, enquanto renovava o bronze, após o fim das gravações da trama em que interpretou a personagem 'Guiga, além de compartilhar alguns cliques em seu feed.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel também contou que ganhou duas motocicletas elétricas, além de duas bicicletas, e que pretende tirar a carteira de motorista para pilotar os veículos: “Elas são muito lindas, é muito fácil de pilotar, é tipo bem moto da Barbie”, a atriz celebrou a conquista em seu stories do Instagram.

Mel Maia exibe detalhes de novas motocicletas - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Melissa começou a atuar ainda na infância. Aos cinco anos, a artista já fazia aulas de teatro e aos sete já estreava na Globo. Mas a ex-namorada do cantor MC Daniel ganhou notoriedade em 2012, quando atuou na novela ‘Avenida Brasil’, como a personagem ‘Rita’, na primeira fase da trama.

Mel Maia sofre durante treino pesado na academia com personal trainer:

Em seu stories, Mel Maia também fez questão de evidenciar que seu novo endereço fica próximo a sua academia. A atriz costuma pegar pesado nos treinos para manter o shape em dia e na última quinta-feira, 3, ela apareceu ‘sofrendo’ nas redes sociais para levantar alguns pesos com o apoio de sua personal trainer; confira o registro!