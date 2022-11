MC Gui revela que vai morar com a namorada após reatar a relação

Poucos meses após a reconciliação, MC Gui e Bia Michelle anunciam mudança de casa

O cantor MC Gui e a namorada, Bia Michelle, estão com uma novidade na vida pessoal! Os dois anunciaram que vão morar juntos! Eles reataram o relacionamento em junho após uma breve separação e decidiram dar um novo passo no namoro.

Nesta segunda-feira, 14, eles gravaram um vídeo mostraram quando chegaram no apartamento deles e se jogaram no sofá. “Vamos morar juntos! Essa é a novidade! Nova fase da nossa vida, e vamos compartilhar tudo com vocês! Vai ser demais”, escreveram na legenda do post em conjunto.

MC Gui se declarou ao anunciar a reconciliação

Em junho deste ano, MC Gui contou que voltar a namorar com Bia Michelle após alguns meses de separação. "Nem tudo na vida tem voltas, mas acredito que algumas tem recomeços. E hoje o meu maior intuito é ser feliz e te fazer feliz, foram dias difíceis onde encontrei erros e acertos que me fizeram repensar. Respeitei o tempo que nós dois precisávamos pra por a cabeça no lugar e saber o que nós realmente queríamos para nosso futuro, e tivemos tempo pra evoluir isso", disse ele.

E completou: "Hoje sinto e tenho a certeza do que quero construir pra nós, temos muitos sonhos e planos juntos e estamos tendo uma nova chance. Te amo demais estava morrendo de saudades do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho e principalmente de dormir e acordar e saber que tenho você. Eu te amo!".

Vale lembrar que o romance deles chegou ao fim em dezembro de 2021, após a participação dele em A Fazenda 13, na Record TV. Na época, ele se envolveu em polêmica ao ficar muito próximo de Aline Mineiro durante o confinamento.