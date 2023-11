Matheus Costa choca ao mostrar reforma do apartamento: "Minha própria boate"

O influenciador digital Matheus Costa mostrou os detalhes da reforma de seu apartamento nas redes sociais e dividiu a opinião dos fãs

Matheus Costa, que conquistou milhares de seguidores nas redes sociais ao postar vídeos irritando o pai com erros gramaticais, compartilhou em seu perfil no TikTok um vídeo mostrando os detalhes da reforma que está fazendo em seu apartamento, localizado no Rio de Janeiro.

O influenciador digital decidiu mudar todo o ambiente, e após retirar o chão de taco e algumas paredes, mostrou o local com várias fitas de LED coloridas espalhadas, deixando o ambiente com cara de 'boate'. "Seis meses depois: a casa mais iluminada desse Rio de Janeiro. Sim, eu criei minha própria boate na minha casa", afirmou o influenciador na gravação.

As fitas de LED coloridas dividiu opiniões nos comentários. "Só quero saber o que seu Zé está achando de tudo isso!", disse uma seguidora. "Meu Deus, o piso de taco era perfeito", afirmou outra. "Cara, que é esse tanto de led. Quem é o arquiteto?", questionou uma fã. "Como transformar minha casa em uma lan house", brincou outro. "Fico feliz demais quando uma pessoa faz exatamente o jeitinho que representa ela! Dinheiro bem gasto e com o que a gente gosta", falou uma usuária.

Confira o vídeo:

Matheus Costa revela planos fora das redes sociais

Matheus Costa conquistou milhares de seguidores no TikTok ao mostrar como seu pai, José de Carvalho, mais conhecido como Seu Zé, reagia quando ele falava alguma palavra errada. Antes de ficar conhecido na internet, o influenciador digital trabalhava como promoter de eventos, mas acabou ficando desempregado em meio a pandemia da covid-19.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele falou sobre as trollagens com os pais e os planos para o futuro. "Eu gostaria muito de ter um programa, de um dia ser apresentador e ter o meu programa que eu pudesse ter os meus quadros, ter o meu roteiro [...]", confessou ele. Confira a entrevista completa!