Sucesso na internet, Matheus Costa revela planos fora das redes sociais

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o influenciador Matheus Costa falou sobre as trollagens com os pais e os planos para o futuro

Matheus Costa conquistou milhares de seguidores no TikTok ao mostrar como seu pai, José de Carvalho, mais conhecido como Seu Zé, reagia quando ele falava alguma palavra errada. Antes de ficar conhecido na internet, o influenciador digital trabalhava como promoter de eventos, mas acabou ficando desempregado em meio a pandemia da covid-19.

Foi durante esse período sem trabalho que Matheus decidiu começar a gravar alguns vídeos, mas no começo seu pai não aparecia. "Veio a pandemia, eu fiquei sem trabalho e depois de uns seis meses parado eu falei: 'cara, vou fazer alguma coisa da minha vida'. Eu postei um vídeo no Tik Tok e bombou, o pessoal curtiu", relembrou ele em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, confessando que não conhecia direito como a plataforma funcionava.

"Nos momentos de crise que a gente tem mais chance de dar certo, porque eu nunca iria me imaginar fazendo vídeos se eu não tivesse perdido o trabalho naquela época. Eu fiz um vídeo que bombom e falei: 'opa, tem uma oportunidade aí'. Então comecei a gravar todo dia e fiquei uns seis meses gravando vídeos de humor. Alguns bombavam, outros não, mas não tinha muita relevância, não ganhava nada", contou.

Depois de um tempo, o influencer decidiu filmar seu Zé. "Eu sabia que meu pai ficava irritado com facilidade, ainda mais com erros de português, quando eu errava alguma coisa ele ficava realmente estressado. Aí eu pensei em gravar a reação dele, mas de forma despretensiosa, não imaginei que ia cair nas graças do público, que a galera ia se identificar tanto com ele", explicou ele, que no primeiro vídeo falou "abrido" ao invés de aberto.

Vídeos trollando a mãe

Após o sucesso com os vídeos do pai, Matheus decidiu fazer brincadeiras com a sua mãe, Maria Alice, que segundo ele, é mais desbocada. "Minha mãe é muito carioca raiz. Ela xinga, se exalta. Eu não brinco muito pessoalmente porque eu seu que é mais difícil trollar, e corre o risco de agressão", brincou.

Matheus ao lado dos pais - Reprodução/Instagram

Para não correr o risco de apanhar, o influencer decidiu usar o WhatsApp com dona Maria. "Essas trollagens bombaram muito porque ela é muito expressiva, né? Ela fala mesmo, tá nem aí. E acabou que de novo caiu nas graças do pessoal, porque ela se expressa bem autêntica. Até que ela parece muito com a dona Hermínia [personagem de Paulo Gustavo no filme 'Minha Mãe É Uma Peça']", disse ele, revelando que nem sempre conta para mãe que ela está sendo trollada. "Tem algumas que eu conto, se não ela nem dorme", brincou.

O influencer também pensa em pedir a ajuda de algum famoso para futuras brincadeiras. "Eu penso em trazer algum famoso que ela gosta aqui em casa para fazer uma trollagem, só não sei quem ainda, mas eu vou pensar alguém que ela gosta para surpreendê-la", contou.

Além de trollar a mãe, Matheus pretende mostrar para os fãs o processo de emagrecimento dela. Ele explicou que como dona Maria Alice está um pouco acima do peso, não consegue sair muito de casa, e como a família gosta bastante de viajar, eles estão cuidando da saúde para aproveitar bem os passeios futuros.

"Minha família gosta muito de viajar, o problema é que minha mãe tá com esse problema de sobrepeso, e ela não aguenta mais andar. Nosso projeto agora é minha mãe emagrecer para voltar a viajar. Ela começou a dieta... Eu vou lançar no Instagram um quadro com o projetinho de emagrecimento da minha mãe. Ela vai começar os exercícios, eu vou ajudá-la", explicou ele, contando que a família pretende viajar novamente para Portugal, e querem conhecer Londres e Bélgica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Costa (@itsmatheuscosta)

Os vídeos são armados?

Matheus contou que a maioria das trollagens que faz com os pais ele pensa sozinho, mas também tem muito seguidor que manda sugestões. Ele também falou sobre os comentários de que os vídeos que posta nas redes sociais são armados, e como lida com as mensagens negativas.

"Todas as ideias são 100% minhas. Eu paro e penso, fico a noite inteira pensando, e simplesmente surge assim de madrugada. Surge uma ideia e aí eu anoto e faço no dia seguinte... Tem algumas que eu pego da galera e vou alterando, coloco mais do meu jeito, mas a maioria vem da minha cabeça mesmo", garantiu ele.

Mesmo tendo milhares de pessoas que gostam dos seus vídeos, o influencer também já leu muitos comentários negativos. "Antigamente eu ficava bem abalado, bem chateado com isso, mas quando você vai ganhando casca na internet, vai lidando muitas vezes com a mesma situação, acaba virando normal. E [agora] eu não ligo muito não, porque é o meu trabalho e eu não posso confundir o meu trabalho com a minha vida pessoal. Tem gente que vai ter críticas a meu trabalho, é normal, eu não acho que essas críticas sejam pessoais."

"Eu prefiro até não me colocar nesse lugar de que as pessoas me odeiam, não gostam de mim. Às vezes a pessoa não gosta do meu humor, da minha comédia e é normal, assim como eu não gosto também de vários artistas que fazem humor, também não acho graça. Eu só não fico falando na internet (risos). Hoje em dia eu não ligo muito", garantiu ele, que também opinou sobre quem questiona a veracidade das trollagens.

"Se for armado eu tenho meus méritos porque é muito bem feito, se não for armado também tenho meus méritos porque também é muito bem feito. Então é isso, sempre vai ter alguém que não gosta, não tem como ser uma unanimidade. Ninguém vai agradar todo mundo e eu já entendi isso... O importante é continuar fazendo o que eu gosto", ressaltou.

Como a vida mudou após o sucesso?

Após conquistar milhares de fãs e passar a ser reconhecido pelos vídeos humorísticos, Matheus garantiu que continua sendo a mesma pessoa que era antes da fama, mas ressaltou que financeiramente conseguiu realizar muitos sonhos.

"Eu moro no mesmo lugar, convivo com as mesmas pessoas, vou aos mesmo lugares. Nesse quesito não mudou muito, o que mudou foi a minha mentalidade. Hoje eu sou mais maduro. Aprendi coisas devido a profissão, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de dizer 'não'. Hoje em dia eu tenho que dizer 'não', porque é todo mundo me pedindo muitas coisas o tempo todo. Criei uma maturidade maior, e uma segurança maior também, me sinto mais seguro, sei me colocar."

"Tenho mais responsabilidade também, porque tenho uma profissão que eu falo para muitas pessoas e tenho que ter consciência das coisas que eu falo, tenho que ter mais maturidade. Então acho que amadureci muito, mas também tô mais ansioso. Tô ao mesmo mais seguro para algumas coisas, estou mais inseguro para outras. Tenho mais medos e receios. Minha vi em si não mudou muito, o meu mental mudou bastante, o lado bom e o lado ruim", refletiu.

O sucesso na internet fez com que Matheus comprasse seu apartamento, o que ele achava impossível na época em que trabalhava com eventos. Além disso, ele também pagou as dívidas da família e realizou um sonho do pai. "O que eu vou fazer da minha vida, eu vou ficar nisso para sempre ganhando R$ 100 por noite. Como eu vou conquistar minhas coisas, como eu vou realizar meus sonhos. E do nada eu consegui uma maneira, descobri um talento e minha vida mudou radicalmente ."

"Comprar um apartamento foi um peso que eu tirei das minhas costas. E do meu pai também, agora ele sabe que eu tenho um apartamento, tenho um teto para eu morar para o resto da vida. Essa foi a maior realização", revelou ele, contando também que conseguiu pagar as dívidas da família graças ao trabalho na internet. "A segunda [realização] foi poder tirar as dívidas da minha família. Meu pai teve um câncer e ele não tinha plano de saúde, todo mundo tava sem trabalho na pandemia, então acumulou muita dívida para pagar essa cirurgia do câncer que ele fez, esse tratamento todo. E com o dia da internet eu consegui pagar todas as dívidas. E a terceira, que é mais fútil, mas nem tanto assim, foi realizar o sonho do meu pai de conhecer a Europa, que ele nunca tinha ido", contou ele, que levou o pai para conhecer a Itália.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Costa (@itsmatheuscosta)

Próximos passos

Matheus gosta bastante de criar roteiros, e com o sucesso na internet, ele tem alguns planos, entre eles, apresentar um programa no horário nobre e atuar uma série com várias temporadas.

"Eu gostaria muito de ter um programa, de um dia ser apresentador e ter o meu programa que eu pudesse ter os meus quadros, ter o meu roteiro. Esse é um sonho, apresentar um programa no horário nobre... tipo o [Caldeirão] do Marcos Mion. Até pensei em fazer isso na internet, mas é um plano para o futuro", confessou. "Eu acharia legal também fazer uma série que durasse muitos anos, assim como 'A Grande Família' e 'Friends'... Eu gosto de desafios."

Enquanto esses sonhos não se realizam, Matheus pretende seguir criando seus conteúdos na internet. "Continuar fazendo o que eu faço. Mostrando minha família, nossa relação, que é isso que a galera gosta bastante e é uma coisa bem natural, eu me esforço quase zero para fazer isso porque eu realmente só filmo o que acontece, não preciso ficar montando cena, criando personagem... é tudo muito natural. Então eu pretendo investir nisso, mostrar a minha família, as coisas que acontecem no dia a dia. Pretendo viajar mais também", completou.