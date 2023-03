Quem é Matheus Costa? Conheça o tiktoker que participou do reality da Globo

Matheus Costa viralizou na internet com seu pai e participou do programa da Globo neste domingo, 12

Neste domingo, 12, o reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua levou mais três duplas de mães e filhos para uma disputa culinária nas telas da Globo. Dentre eles estava o influenciador Matheus Costa (26), que se tornou um dos assuntos mais buscados na web pela atração, comandada por Leandro Hassum (49). Ele e sua mãe, Maria Alice, venceram o episódio.

Matheus viralizou na internet produzindo vídeos para o TikTok, rede social em que já acumula mais de 5 milhões de seguidores. Nascido no Rio de Janeiro, ele ficou famoso ao gravar as reações de seu pai, José de Carvalho, quando ele falava errado. Seu pai é obceado pela língua portuguesa e logo já corrigia o filho.

Sempre com uma pitada de humor, o carioca começou a ser notado por celebridades e foi ganhando notoriedade com os "esporros" que levava do pai, entre os erros de português, dancinhas e pegadinhas que fazia com seu Zé.

"Fiquei impressionado quando vi a Fátima Bernardes me seguindo! E, inclusive, ela pode me chamar pro Encontro, né? Fátima, se você estiver lendo essa matéria, me convida. A Simone e Simaria também viram minha dancinha e eu fiquei muito feliz! O Rafa Vitti também, o Felipe Neto! E eu fico muito feliz com esse reconhecimento", contou em entrevista concedida ao Gshow.

Ele ainda revelou que desde pequeno sonhava em participar de outro reality da emissora, o Big Brother Brasil. Com o passar do tempo, ele percebeu que também tem vontade de trabalhar na televisão. "Adoro câmeras, muitas câmeras", completou.

Hoje, o influenciador acumula mais de 2,8 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram e continua fazendo as trollagens com seu pai nas duas redes. Ainda na entrevista, ele assegurou que as reações de seu pai são verdadeiras, e que ele nunca espera pelas brincadeiras que o filho faz, em algumas ficando bastante bravo.

MINHA MÃE COZINHA MELHOR QUE A SUA

O episódio deste domingo, 12, contou com a presença do influenciador Matheus Costa, da atriz Maria Eduarda de Carvalho (40) e do ginasta Arthur Nory (29), junto com suas respectivas mães. A atração dominical tem apresentação do humorista Leandro Hassum, e o júri é composto por grandes nomes da gastronomia: Paola Carosella (50) e João Dinamite.

Os participantes precisaram cozinhar receitas envolvendo o famoso biscoito Oreo. "Afeto e diversão em uma cozinha só!", escreveu a emissora na publicação para divulgar a atração dominical. A dupla vencedora ganha um valor para doar a um dos projetos parceiros do Para quem Doar, plataforma própria da emissora.