Mari Gonzalez revela o que vai fazer com mansão que construiu com o ex

Mari Gonzalez contou que já tem um plano para a mansão que construiu com o ex-namorado Jonas Sulzbach

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez contou que decidiu o que vai fazer com a mansão que está construindo com seu ex-namorado, o ex-BBB Jonas Sulzabach. Os dois se separaram há alguns meses, bem no meio da obra da propriedade. Com isso, eles tomaram a decisão em consenso de alugar o imóvel assim que ficar pronto.

"Vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito…", disse ela no jornal O Globo.

Mari ainda contou que faz planos para o seu futuro na vida pessoal. Ela quer ser mãe em um novo relacionamento. "Eu quero ter filhos sim. Vou ter essa fase da minha vida, mas mais para frente. Agora não tem como, não tem tempo", declarou.

Vale lembrar que Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2023.

Mari Gonzalez fez homenagem para o ex

O ex-BBB Jonas Sulzbach está completando 38 anos nesta quarta-feira, 7. E sua ex-noiva, a influenciadora digital Mari Gonzalez pegou todos de surpresa com uma mensagem especial para seu ex-amado, com quem terminou em outubro de 2023, em seu aniversário.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mari compartilhou uma foto com o aniversariante, onde os dois apareceram brincando no mar. Mostrando que não tem ressentimentos após o final do relacionamento, a ex-BBB se declarou para Jonas.

"Hoje o dia é dele, parabéns @jonassulzbach! Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro e sempre será assim porque a nossa relação vai além! Desejo um novo ciclo lindo pra você, muita saúde conquistas. To aqui sempre tá? Te amo demais! Seja feliz porque você merece", escreveu Mari com a foto.