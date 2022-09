Márcio Garcia impressiona ao mostrar academia de sua mansão: ''Muito lindo''

Apresentador Márcio Garcia flagrou seu cachorro na academia e impressionou ao exibir o cômodo particular para treino

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 14h00

O apresentador Márcio Garcia (52) impressionou ao mostrar fotos de sua academia de casa nesta quinta-feira, 22. Ao flagrar um de seus cachorros no ambiente, o famoso acabou revelando que tem um cômodo completo para treinar em sua mansão.

Nos registros feitos pelo comunicador, um de seus cães, o Max, apareceu acomodado em um aparelho de musculação e o artista fez questão de compartilhar o momento fofo com os internautas.

"Alguém tem um personal trainer pra me indicar? O meu tá meio devagar… Bora, Max! #xôpreguiça", brincou ele ao exibir o pet descansando no local tranquilamente.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram babando com o cãozinho folgado. "Muito lindo", elogiaram os fãs. "Que fofo", disseram outros.

Além de ter vários filhos de quatro patas, Márcio Garcia tem quatro herdeiros de seu casamento com Andréa Santa Rosa (44). Recentemente, ele se emocionou ao comemorar a formatura do filho mais velho no Ensino Médio.

Márcio Garcia mostra fotos inéditas com a esposa e celebra 22 anos de união

Nas últimas semanas, Márcio Garcia comemorou 22 anos de casamento com a esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Em sua rede social, o apresentador encantou ao compartilhar fotos inéditas com a amada.

"Parece que foi ontem mas, já são 22 anos! A idade que você tinha quando nos conhecemos… isso significa que você já passou metade da sua vida ao meu lado. Uau! O tempo, realmente, voa e o amor e a admiração só aumentam…", começou dizendo.

E falou sobre o dia que se encontraram. "Foi no dia 7 de setembro de 2000 que te vi, pela primeira vez; a mulher que seria a mãe dos meus filhos. Acreditei que daria certo mas, confesso que não tinha ideia que daria tão certo! Nem que teríamos quatro! Muita alegria! Muita gratidão a Deus e a você! Andrea Santa Rosa, te amo! Que venham mais 22… 44… eternidade…", declarou-se.

