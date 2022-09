Márcio Garcia mostra fotos inéditas com a esposa e celebra 22 anos de união: ''Metade de sua vida''

Apresentador Márcio Garcia resgatou cliques com a mulher e falou que não imaginava que daria tão certo com ela

O apresentador Márcio Garcia () comemorou nesta quarta-feira, 07, 22 anos junto com a esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa (44), com quem teve quatro filhos. Na rede social, ele fez questão de fazer uma homenagem para a amada.

Com fotos de várias fases que passaram, inclusive do dia do casamento, o comunicador ilustrou um pouco do amor deles e comentou que não imaginava que teria uma relação tão longa.

"Parece que foi ontem mas, já são 22 anos! A idade que você tinha quando nos conhecemos… isso significa que você já passou metade da sua vida ao meu lado. Uau! O tempo, realmente, voa e o amor e a admiração só aumentam…", começou dizendo.

E falou sobre o dia que se conheceram. "Foi no dia 7 de setembro de 2000 que te vi, pela primeira vez; a mulher que seria a mãe dos meus filhos. Acreditei que daria certo mas, confesso que não tinha ideia que daria tão certo! Nem que teríamos quatro! Muita alegria! Muita gratidão a Deus e a você! Andrea Santa Rosa, te amo! Que venham mais 22… 44… eternidade…", declarou-se o famoso.

Ainda recentemente, a esposa de Márcio Garcia roubou a cena ao exibir sua boa forma em um dia na praia com a família. De biquíni, Andréa Santa Rosa esbanjou suas curvas torneadas e impressionou com a barriga chapada após quatro gestações.

Márcio Garcia celebra formatura do filho mais velho

Nas últimas semanas, o apresentador Márcio Garcia comemorou a formatura do filho mais velho, Pedro Garcia, na escola e a conquista dele ter passado em seis vestibulares.

"Mais uma vez tenho que admitir; o tempo voa! Parabéns Filho! O maior orgulho dos pais é ver seu filho ingressar na faculdade e você passou em seis! Agora é só escolher o caminho que você pretende seguir!", contou sobre o garoto.

