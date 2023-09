Mansão 'diferentona' da mãe de Marina Ruy Barbosa tem IPTU chocante; saiba quanto

Mansão da mãe de Marina Ruy Barbosa chama atenção por arquitetura moderna e valor exorbitante de IPTU

A atriz Marina Ruy Barbosa não é do tipo que costuma economizar ao presentear uma pessoa querida. Em 2022, a atriz comprou um imóvel avaliado em mais R$ 5 milhões para a mãe, Gioconda Ruy.

Localizado em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, a mansão chama atenção por contar com uma arquitetura 'diferentona'. Com um visual geométrico contemporâneo, a casa conta com 731 m² de área construída em 600 m² de terreno.

Sem muros e com um belíssimo jardim, o duplex tem duas áreas de lazer: uma no térreo e outra com uma piscina semi coberta no terraço. Com borda infinita e vista privilegiada, o espaço dá um toque luxuoso ao local, que ainda conta com área gourmet composta por sofás, mesas e churrasqueira.

Já dentro do imóvel, a mãe de Marina poderá desfrutar de 4 quartos, sendo duas suítes, uma delas master com closet e home office. Uma sala de TV integrada com a cozinha, em formato de ilha e armários que acompanham o design clean do local.

Um dos detalhes que chamam atenção é a respeito dos gastos de Gioconda, que deverá pagar mensalmente cerca de R$ 1,9 mil de condomínio e IPTU anual de cerca de R$ 25 mil.

Vale destacar que não somente a matriarca da família tem um casarão. Marina também mora em uma verdadeira mansão no Rio de Janeiro, que custa em torno de R$ 11 milhões ou R$ 12 milhões. É estimado que a ruiva paga cerca de R$ 20 mil de IPTU anual.

MARINA QUER SER MÃE

Na última terça-feira, 5, a atriz Marina Ruy Barbosa abriu o coração sobre seus desejos de construir uma família em breve. Durante uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’, a estrela da novela das sete da Globo, ‘Fuzuê’, revelou que a chegada de seu primogênito pode estar mais próxima do que imaginamos.

O assunto surgiu quando as apresentadoras da atração perguntaram se a ruiva pensa em ter filhos. Sem hesitar, Marina contou que esse é um de seus maiores sonhos: “Quero! Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", disse a atriz, que interpreta sua primeira vilã atualmente.

Marina não mencionou o nome do namorado, o empresário Abdul Fares, mas explicou que os filhos estão em seus planos: "Pode estar próximo. Vamos ver, mas pode estar próximo", disse a artista. A ruiva ainda lembrou que recentemente, ficou preocupada após receber a previsão de uma vidente de que engravidaria em breve.