Saiba quem é a atriz mirim que divide a personagem com Marina Ruy Barbosa em Fuzuê

Atriz mirim da novela Fuzuê, Alice Camargo já fez outros trabalhos na Globo e, agora, dá vida para Preciosa na infância

A novela Fuzuê é a nova trama das 7 da Globo e traz de volta à telinha a atriz mirim Alice Camargo, que divide a personagem Preciosa com a atriz Marina Ruy Barbosa. A menina, que aparece nas cenas de flashback da personagem, já é conhecida dos telespectadores. Ao longo dos últimos anos, ela já atuou em outros projetos na Globo. Saiba mais aqui:

A atriz Alice Camargo já fez mais de 80 campanhas publicitárias e atuou em algumas novelas e séries. Ela interpretou a Ludmila na novela Um Lugar ao Sol e tam´bem a Sossô na novela Cara e Coragem. Além disso, ela esteve no elenco de Onde Está Meu Coração e no filme Os Farofeiros 2.

Agora, ela dá vida para a versão criança de Preciosa, que é vivida por Marina Ruy Barbosa na fase adulta. “Estou superfeliz em fazer parte dessa nova novela, me sinto lisonjeada em poder dar vida à personagem da Marina criança. Ontem nos encontramos e foi muito bacana. Fuzuê é uma novela alegre e muito legal, vale super a pena assistir. Eu estou amando”, disse ela.

Marina Ruy Barbosa vai ser uma vilã em Fuzuê

Durante a coletiva de imprensa da novela Fuzuê, a atriz Marina Ruy Barbosacontou que está se reinventando com sua primeira vilã, Preciosa Montebello. “Fuzuê veio como um presente na minha vida e na minha carreira, estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha. Dá aquele cansaço gostoso”, ela vibrou com a trama, que estreia em agosto.

A ruiva entregou mais detalhes sobre a vilã, uma empresária que descobre um tesouro escondido como herança: “Quando me convidaram e eu li foi amor à primeira vista (...) A preciosa é realmente icônica, é uma vilã, que é capaz de tudo, qualquer coisa, mas tem esse tom cômico, tem um certo exagero e o horário permite isso”, completou.

A atriz também aproveitou para revelar qual é o verdadeiro fuzuê de Preciosa: “Ela está passando por esse momento de falência, as coisas não tão dando certo, é uma vilã que gosta de poder e status, mas é uma vilã falida que não perde a pose. Acho que quando ela descobre que tem uma irmã, enquanto o pai teoricamente está morto, gera uma grande confusão”, disse.