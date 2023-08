Marina Ruy Barbosa surge com o novo namorado em fotos

Marina Ruy Barbosa estaria namorando empresário há meses; atriz posa ao lado dele em cliques publicados por Kátia Abreu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que está no elenco da nova novela das sete da Globo, Fuzuê, que estreia no dia 14 de agosto, apareceu ao lado do novo namorado em fotos publicadas nas redes sociais no último domingo, 06.

A ex-senadora Kátia Abreu publicou registros ao lado da artista em sua conta no Twitter. Em um dos cliques, ela posou com Marina e o empresário Abdul Fares durante um jantar no Rio de Janeiro.

"Orgulho do Brasil. ⁦@mariruybarbosa. Linda demais. Te admiro muito", disse Kátia em um post. Em outras publicações, ela rasgou elogios à atriz e escreveu: "Muito bem acompanhada. Olha o rosto dessa menina, gente! Difícil igual! Que menina linda! Sou fã! Atriz espetacular!".

Vale lembrar que no começo de julho, Marina Ruy Barbosa, que estava solteira desde novembro do ano passado quando terminou com o ex-deputado Guilherme Mussi, curtiu viagem ao Caribe com Fares. Os boatos de relacionamento começaram a rolar desde então, mas os dois já estariam juntos há mais de três meses, segundo o Jornal Extra. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. Nascido em São Paulo, Abdul Fares tem 39 anos e é de família libanesa.

Marina Ruy Barbosa revela como escolheu personagem em 'Fuzuê'

Marina Ruy Barbosa é a intérprete de Preciosa em Fuzuê, a nova novela das sete da Globo. Durante a coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz revelou como escolheu a personagem. Ela contou que foi em comum acordo com a emissora. "Liberdade", declarou.

"Depois de Deus Salve o Rei e O Sétimo Guardião, eu queria voltar em uma personagem que fosse realmente diferente. Até para o público se surpreender e falar 'realmente a Marina está em um outro lugar, em outro tipo de personagem'", afirmou Marina.

"E a gente chegou a conversar sobre outros trabalhos antes de Fuzuê, mas a gente ainda não tinha achado. A casa me dá muita liberdade, a gente tem muitas conversas bacanas! Então em comum acordo a gente ainda não tinha achado essa volta para as novelas. Quando veio Fuzuê, quando li o texto e a vinda de pessoas que eu já tinha trabalhado, foi me dando muita certeza de que seria uma boa volta".