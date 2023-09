Lionel Messi compra mansão na Flórida avaliada em mais de R$ 50 milhões; saiba detalhes

O craque Lionel Messi joga pelo Inter Miami, dos EUA, e já havia comprado apartamento de valor astronômico no estado

Lionel Messi finalmente achou uma casa para chamar de sua. Depois que assinou com o Inter Miami, nos Estados Unidos, o craque já tinha sido visto visitando uma mansão em Boca Raton, na Flórida, onde já é dono de dois outros imóveis. O argentino acabou optando por um outro bairro e é o mais novo dono de uma mansão em Fort Lauderdale, na Flórida.

Segundo as informações da Bloomberg, a mansão está avaliada no valor de 10,8 milhões de dólares - cerca de R$ 53,4 milhões na cotação atua l. Em maio de 2022, a mesma mansão havia sido vendida pelo proprietário anterior por 9 milhões de dólares - R$44,5 milhões.

Localizada de frente para o mar no bairro Bay Colony a casa tem um terreno de 1600 metros quadrados e a parte interna tem 976 metros quadrados. Ao todo são oito quartos, um ginásio, um spa e uma piscina ao lado de um canal que vai até o mar. Ao mesmo tempo, a casa tem duas docas para barcos. Por fim, o quarto principal, que conta com 149 metros quadrados e a casa está localizada apenas a 15 minutos do estádio do atual time do jogador.

A casa de Messi, segundo a mesma fonte, foi construída em 1988 e passou por obras de renovação em 2000. Além disso, parece que o grande campeão da Copa do Mundo de 2022, fez alguns outros investimentos imobiliários semelhantes no mesmo condado.

Ao sul, mais perto de Miami, em Sunny Isles Beach, Messi já tinha investido na compra de um apartamento a rondar os 7 milhões, algo em torno de R$ 36 milhões. O atleta comprou a unidade de andar inteira, com 5.515 pés quadrados, que também conta com outros 2.100 pés quadrados adicionais por conta do terraço, que dá direito a uma vista panorâmica.

O apartamento possui quatro quartos e cinco banheiros e conta também com um refrigerador de vinho com capacidade para mil garrafas. A torre fica na praia em Sunny Isles e oferece aos moradores seis piscinas, cabanas, SPA, acesso direto à praia, estúdio de ioga, cozinha do chef, academia, teatro infantil, adega e bar de champagne.

Messi vai poder aproveitar a nova casa ao lado de sua esposa, a influenciadora digital e modelo, Antonella Roccuzzo e os seus três filhos: Thiago, de 11 anos, Mateo, de 8 anos e o caçula, Ciro, de 5 anos.

Lionel Messi é parado pela polícia em Miami após quase causar acidente

Recentemente, Messi acabou sendo parado pela polícia local após quase causar um acidente. Segundo informações do TyCSports, o jogador de futebol argentino não viu o sinal vermelho e acabou acelerando seu veículo, fazendo com que quase acontecesse um acidente em uma rua movimentada de Miami. Ainda de acordo com informações do periódico norte-americano de esportes, Messi chegou a ser multado pela polícia local.