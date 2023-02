Kris Jenner revela que faz faxina em sua casa toda semana: “Obcecada”

A matriarca das Kardashian-Jenner, Kris Jenner revelou em entrevista que realiza faxina em sua casa todos os domingos

Nesta última terça-feira, 7, Kris Jenner (66) revelou uma curiosidade de sua vida que surpreendeu os fãs. A empresária revelou que faz a faxina em sua casa toda semana.

Para a revista americana Women’s Wear Daily, a matriarca do clã Kardashian-Jenner revelou que é obcecada por limpar a própria casa em Hidden Hills na Califórnia.

“Esse é o lugar em que me sinto feliz. A limpeza é algo que eu sou obcecada e acho que durante toda minha vida... meio que substituiu uma necessidade terapêutica de descomprimir”, comentou Kris.

A estrela do reality-show “The Kardashian” deu detalhes do tipo de limpeza que faz, e revelou que apesar de seus muitos funcionários, a faxina é feita por ela mesma: “Ontem, eu passei o dia todo limpando as gavetas do meu closet porque é isso que eu faço nos domingos. Eu tiro tudo das minhas gavetas porque estamos indo em tantas direções diferentes [durante a semana]”.

A mãe de Kim (42), Kourtney (43) e Khloé (38)ainda revelou o som que fica de fundo durante a faxina em casa: “Eu ligo um bom filme. Agora mesmo, estou assistindo aquela série com Kevin Costner, ‘Yellowstone’”.

Kris também revelou que recebeu ajuda da filha mais velha, Kourtney, para entender que alguns produtos de limpeza podem ser tóxicos: “Quando eu era criança e quando eu era uma jovem mãe, tudo era muito diferente naquela época. Nós não percebíamos o quanto tudo era tóxico. Eu realmente não percebi isso até que eu tive a minha primeira filha, ela cresceu e me contou isso”.

