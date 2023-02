Kylie Jenner enche a web de fofura ao surgir em vídeos com seu filho Aire no colo

A influenciadora Kylie Jenner compartilhou em suas redes sociais alguns momentos fazendo carinho no seu filho mais novo, Aire

Nesta quarta-feira, 8, Kylie Jenner (25) encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram alguns momentos ao lado do seu filho mais novo, Aire (1).

A influenciadora surgiu em seus stories posando e fazendo carão inicialmente sozinha. Após algum tempo, a mamãe coruja pegou o filho no colo e começou a andar pela casa.

Mãe e filho posaram no sol. A estrela do reality-show “The Kardashians” surgiu vestindo uma blusa preta, enquanto o pequeno estava sem camisa.

Além de Aire, Kylie também é mãe da menina Stormi, que completou cinco anininhos no início do mês e recebeu uma bela homenagem da mãe nas redes sociais. As duas crianças são frutos do relacionamento de Kylie com o rapper Travis Scott (30).

Reprodução: Instagram

Aniversariante!

Na semana passada, Kylie Jenner celebrou o aniversário de um ano do seu filho Aire. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou diversas fotos com o herdeiro e ainda escreveu um texto emocionante para ele.

Foi neste texto que Kylie confirmou oficialmente o nome do filho, já que, após o nascimento do menino foi dito que o nome dele seria Wolf. Após Kylie desistir do nome Wolf, ficou o mistério de como o menino se chamaria.