Jennifer Aniston mostra closet gigantesco de mansão de R$ 103 milhões

A atriz Jennifer Aniston compartilhou detalhes de closet em um post recém-compartilhado no Instagram. O espaço reservado pela artista de 55 anos para guardar suas roupas aparenta ser maior do que muitos apartamentos na Califórnia, onde a eterna estrela de 'Friends' reside.

“Recebendo todo o amor da noite”, escreveu Aniston na legenda do álbum. As fotos feitas por Aniston mostrando o closet foram feitas enquanto ela se preparava, com o auxílio de assistentes pessoais, para o People’s Choice Awards 2024.

O closet mostrado por Aniston está instalado na mansão de US$ 21 milhões - o equivalente ao R$ 103 milhões - da atriz no bairro de Bel Air, em Los Angeles, bairro famoso entre as celebridades americanas. Ela mora neste imóvel com seus três cachorros desde 2011. A fortuna de Jennifer Aniston é estimada em 1,5 bilhão de reais, sendo que seus filmes faturaram nas bilheterias, somados, algo em torno de 8 bilhões de reais.

Não entra nessa conta os valores estratosféricos de merchandising, licenciamento e demais rendas que foram gerados por 'Friends' (1994), uma das maiores sitcoms de todos os tempos, que ficou no ar por 10 temporadas, com sua personagem Rachel Green como grande estrela.

Aniston também saiu do People Choice Awards com o troféu de The Drama TV Star of the Year, por ‘The Morning Show’, obra produzida e protagonizada por ela. No mesmo álbum com as fotos de seus preparativos, ela publicou um registro com o troféu que venceu na companhia de seus cães.

Jennifer Aniston revela segredos para manter boa forma

Jennifer Aniston sempre impressionou seus fãs pela sua boa forma, seja nas redes sociais ou em ensaios profissionais. Aos 54 anos, estrela revelou quais são os seus quatro segredos para manter o físico.

A atriz abriu o jogo e contou quais são alguns itens básicos que estão em sua rotina saudável: "Eu bebo muita água, tento me mover todos os dias, faço refeições com comidas frescas e durmo o máximo que eu puder". Em entrevista ao CR Fashion Book, Aniston acrescentou: "É desafiador, mas muito importante. Eu consigo sentir quando não descansei o suficiente", afirmou.