Ítalo Ferreira mostra detalhes de sua casa de frente para o mar

O surfista Ítalo Ferreira arrancou elogios de amigos skatistas ao circular de skate dentro de sua casa para exibir a decoração do local

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 17h42

Nesta segunda-feira, 29, o surfista Ítalo Ferreira (28) fez um tour diferente por sua casa. Andando de skate pela residência que fica localizada em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o multicampeão arrancou elogios, tanto pela bela moradia, quanto pela habilidade na prancha fora das águas.

Andando de skate pelos quase 550 m² da casa, Ítalo passeou pela sacada, sala e quarto, mostrando a decoração que escolheu. Com tons neutros, dando destaque para o memorial criado pelo atleta, exibindo pranchas, troféus, medalhas, uniformes e quadros com fotos das suas competições mais importantes.

Sem muitas paredes que dividem os ambientes, a amplitude do lugar que chamou atenção, junto da sua cama, que fica de frente para o mar.

Veja as imagens gravadas pelo atleta Ítalo Ferreira em sua casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Italo Ferreira (@italoferreira)

Ítalo Ferreira em sua casa - Crédito: Reprodução / Instagram

Ítalo Ferreira em sua casa - Crédito: Reprodução / Instagram

Ítalo Ferreira em sua casa - Crédito: Reprodução / Instagram

Após boatos de affair, surfista Ítalo Ferreira assume namoro com ex-miss paraibana Ana Carla

O primeiro campeão brasileiro olímpico no surfe, Ítalo Ferreira (27), assumiu seu namoro com a ex-miss Paraíba Ana Carla Medeiros (24), após vários boatos do affair entre os dois.

O ateta compartilhou sua primeira foto com a DJ e ex-participante do reality The Circle Brasil, da Netflix, em seu Instagram. No feed, o atleta posou ao lado da amada em fotos publicadas durante as férias em Fernando de Noronha. Na imagem o mais novo casal surgiu abraçado.

"Colecionando momentos! @casaneuronha obrigado pela vibe!!!! & @neuronha we love you", escreveu ele ao legendar o post.

Nos Stories, Ana também mostrou um momento romântico ao lado de Ítalo, em que aparecem em um jantar. Os dois passaram a virada do ano juntos no arquipélago.

Confira as primeiras fotos de Ítalo Ferreira com a namorada: