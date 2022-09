Homem invade casa de Hailey e Justin Bieber

Homem desconhecido invadiu o quintal da mansão do condomínio fechado onde Hailey e Justin Bieber moram

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 17h45

No último sábado (17), a mansão de Hailey (25) e Justin Bieber (28) em Los Angeles foi invadida por um homem desconhecido que entrou no quintal da residência dos artistas, e quando foi confrontado pela equipe de segurança, fugiu, gerando uma grande perseguição.

De acordo com o site de fofocas estadunidense TMZ, a polícia de Los Angeles foi chamada para a mansão de luxo do famoso casal em um condomínio exclusivo da cidade, logo após a segurança ter falado que viu o invasor saindo pela área de churrasqueira da mansão, no quintal.

Quando os seguranças chegaram, o homem saiu correndo, pulou pelos muros e começou a agir de forma suspeita, o que acabou fazendo com que ele fosse perseguido mas escapou.

Por sorte, Hailey e Justin não estavam em casa, e de acordo com a publicação, eles estão de férias depois do cancelamento da turnê de Justin por problemas com sua saúde mental.

O invasor ainda não foi identificado, porém, não é a primeira vez que a região tem casas de famosos com pessoas entrando. Os cantores Tim McGraw e Faith Hill tiveram sua casa roubada, além disso, o carro da empresária Lisa Vanderpump foi roubado há alguns anos.

Também não é a primeira vez que Justin Bieber teve sua casa visitada por pessoas indesejadas. No ano de 2019, uma mulher bêbada entrou em seu quarto de hotel, enquanto ele dava uma pausa na carreira para cuidar de sua família e sua saúde mental.

Justin Bieber cancela shows da 'Justice Tour' e valor dos ingressos será devolvido

O cantor Justin Bieber cancelou todos os seus shows que faziam parte da “Justice Tour”. Passando por Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Israel e Índia, o artista passaria por São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro.

De acordo com a produtora oficial da turnê, Time For Fun, os shows foram cancelados devido à saúde mental do cantor, e que os ingressos seriam reembolsados para os titulares das compras.