Justin Bieber cancela shows da 'Justice Tour' e valor dos ingressos será devolvido

Shows que aconteceriam em São Paulo foram oficialmente cancelados, fãs poderão pedir o reembolso total do valor dos ingressos

Redação Publicado em 15/09/2022, às 13h09

Uma triste notícia para os fãs de Justin Bieber. O cantor cancelou oficialmente todas as suas apresentações que aconteceriam no Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e Índia. O príncipe do pop passaria por São Paulo entre os dias 14 e 15.

A produtora oficial da Justice Tour em São Paulo, Time For Fun, emitiu um comunicado informando o cancelamento das apresentações, que até então, constavam como 'suspensas'.

Em comunicado, a T4F declarou: "De acordo com a AEG Presents, promotora global da “Justice World Tour”, alguns shows da turnê foram cancelados em razão das questões de saúde que o artista Justin Bieber vem enfrentando. Além dos shows de São Paulo que ocorreriam nos dias 14 e 15/09/22, também foram cancelados os shows que seriam realizados no Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia".

"Torcemos pela sua plena recuperação, para que ele possa estar conosco em breve. Diante disso, a Política de Reembolso será enviada por e-mail aos titulares das compras dos ingressos, e também estará disponível para consulta no site oficial do evento: www.justinbiebersp22.com.br", finaliza.

Veja o comunicado da T4F sobre o cancelamento dos shows de Justin Bieber em São Paulo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por T4F (@t4f)

Reembolso dos shows em São Paulo:

A turnê 'Justice' passaria por São Paulo entre os dias 14 e 15 de setembro, no Allianz Parque. E os fãs que compraram ingressos na bilheteria ou virtualmente, poderão solicitar o reembolso a partir desta quinta-feira, 15.

Segundo o regulamento da Time For Fun, os fãs que compraram na bilheteria, deverão preencher um formulário para solicitar o reembolso.

O valor total dos ingressos serão reembolsados, incluindo a taxa serviço cobrada pela bilheteria online, conforme informado pela assessoria de imprensa da T4F.

A pré-venda oficial da Justice Tour em São Paulo foi realizada pelo Banco Inter, que informou que os fãs que compraram através dos cartões Inter Mastercard poderão entrar em contato com eles para converter o saldo credor para o valor em conta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!