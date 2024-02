Filho de Marília Mendonça ganha nova decoração em seu quarto e surge radiante

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo aparece feliz da vida ao ver a nova decoração do seu quarto na casa da avó

O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, está com o seu quarto renovado. Nesta semana, a avó dele, Dona Ruth, mostrou alguns detalhes da decoração do quarto do neto na mansão da família.

O ambiente ganhou um papel de parede listrado e painel de madeira em formato de triângulos e ainda uma cama grande para ele dormir. O local ainda foi decorado com vários porta-retratos e uma imagem de um leão na parede.

Ao ver o resultado da decoração, Léo apareceu sorridente e dando pulos de alegria na cama. “Eu gostei do meu quarto! Eu gostei”, contou ele.

Vale lembrar que a guarda de Léo é dividida entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, que é com quem ele mora desde que a mãe faleceu em um trágico acidente de avião.

O quarto luxuoso do Léo na casa do pai

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de quatro anos, tem um quarto novo e luxuoso para chamar de seu! O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

O quarto foi decorado com o tema de sistema solar. O ambiente conta com vários planetas pendurados no teto e com luzes embutidas, desenho de foguete na parede, uma barraca em formato de foguete, roupa de tema seguindo a temática de universo e tapete com desenho de astronauta.

Nas redes sociais, Murilo mostrou a reação do filho ao ver o quarto novo. Léo ficou com um sorrisão no rosto e muito feliz com a novidade. Inclusive, ele mostrou que adora o tema escolhido e já sabe o nome de todos os planetas.

Quarto de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff - Foto: Reprodução / Instagram