Fernando Zor exibe a decoração luxuosa do seu quarto

Fernando Zor exibe foto da decoração do seu quarto e detalhe na cabeceira rouba a cena

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, surpreendeu os seus fãs ao mostrar um detalhe da decoração de sua casa. Em um momento tranquilo em seu lar, ele fotografou uma parte da decoração luxuosa do seu quarto em sua mansão e os detalhes do espaço chamaram a atenção.

Fernando revelou que tem um painel com o mapa do mundo iluminado logo acima da cabeceira de sua cama. Além disso, o ambiente conta com lustre estiloso e decoração no teto. Por fim, ele exibiu a sua roupa de cama em tons sóbrios e lisos.

Na legenda, ele declarou: “Pode existir milhares por aí, mas não existe nada igual a você. Minha cama”. Os fãs cogitaram que a legenda dele pode ser uma mensagem enigmática para outra pessoa. “Vou fingir que acredito que essa declaração é para sua cama”, disse um seguidor. “Eita que a @ deve estar com muita saudade dessa cama”, escreveu outro. “Se essa cama falasse…”, brincou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Fernando Zor (@fernando)

Fernando Zor aparece em clima de romance com morena

O cantor sertanejo Fernando Zor está vivendo um novo amor! Ex-namorado de Maiara, da dupla com Maraísa, ele confirmou o affair com Nayara Munhoz ao compartilhar fotos de passeio romântico do casal no final de tarde.

Nos stories do Instagram, o artista apareceu trocando beijos e carinhos com a nova eleita enquanto curtiam um passeio de barco na última quinta-feira, 21. Nas imagens, eles surgiram juntinhos e em clima de intimidade.

“Vem voar comigo, vem”, disse ele na legenda de uma das fotos enquanto observavam um helicóptero. Recentemente, Fernando e Nayara foram vistos curtindo uma viagem ao Mato Grosso para pescar.

Nayara Munhoz é estudante de biomedicina e tem cerca de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ela tem 29 anos e é do Mato Grosso. Na internet, ela compartilha fotos dos seus treinos e de sua rotina saudável. No passado, ela já viveu um romance com o cantor Alex Stella, da dupla Pedro Paulo e Alex.