A fila andou! Saiba quem é Nayara Munhoz, "peixão" fisgado pelo sertanejo Fernando Zor

Saiba quem é Nayara Munhoz; ela e o sertanejo estão curtindo um passeio romântico

A fila andou para o cantor sertanejo Fernando Zor. Solteiríssimo desde o fim do namoro com a cantora sertaneja Maiara, ela agora está vivendo um novo romance com uma gata. Pelo menos é o que dizem indícios que estão aparecendo nas redes sociais.

É que o cantor está curtindo dias de pescaria ao lado da estudante Nayara Munhoz. Discretos, os dois postaram registros mostrando que estão no mesmo local. Eles até posaram com o mesmo peixão pescado pelo sertanejo que é apaixonado pela prática.

"Que dia sensacional", declarou o sertanejo ao compartilhar fotos e vídeos em seu perfil. Ele escondeu a amada, já que aparentemente o lance é recente. 'Acho que fisguei um peixe com um pouquinho de medo", escreveu a musa.

Quem é Nayara Munhoz?

A jovem vive entre os estados de Mato Grosso e Paraná e estuda biomedicina. Ela está no finalzinho do curso e compartilha sua rotina nas redes sociais. Até agora, ela é seguida por 50 mil fãs que acompanham sua rotina. Ela também costuma compartilhar cliques com pouquíssima roupa.

Vale lembrar que Fernando Zor está solteiro desde o fim do namoro com Maiara, com quem teve uma relação entre idas e vindas por alguns anos. Atualmente, Maiara também está vivendo uma nova história de amor. No mês passado, ela assumiu o namoro com o cantor Matheus Gabriel.

Fernando Zor revela que tomava remédio para dormir

No programa É De Casa, da Globo, o cantor Fernando Zor se abriu sobre sua vida pessoal e comentou sobre o uso excessivo de remédios para dormir. “Faz um bom tempo que eu faço o uso do Zolpidem para dormir. Teve uma época que eu entrei em depressão, tive muitas angústias e acabava tomando Zolpidem para amenizar. Usava talvez uns 15 comprimidos por dia porque durante o dia, às vezes, eu estava angustiado e tomava o remédio para relaxar”, começou dizendo Fernando.

O sertanejo comentou sobre como o vício no medicamento começou: “Isso foi me viciando e fiquei cada dia mais precisando do remédio. Eu usava há uns quatro anos e, de uns dois anos pra cá, eu comecei a usar com mais frequência. Sei que era pra dormir, mas depois dos shows eu me sentia angustiado, que eu não sabia o que era e eu acabava tomando para relaxar. Mas tem uma hora que parece que não faz mais efeito, então se me passou pra tomar 2 de 5mg, daqui a pouco tô tomando 4”.