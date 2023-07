Maiara encanta com novo ensaio fotográfico ao lado do namorado: 'Seu Ken'

Inspirada no universo de Barbie, Maiara e Matheus Gabriel surgem com looks na cor rosa e ela brinca: 'Barbie Sertaneja já encontrou o seu Ken'

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, esbanjou romantismo nas redes sociais ao compartilhar novas fotos ao lado do seu namorado, o cantor Matheus Gabriel. Discretos com o relacionamento, os dois fizeram poucas aparições juntos nas redes sociais, mas abriram uma exceção para compartilhar um novo ensaio fotográfico.

No camarim de um show dela, os dois posaram juntinhos e com looks combinando. A estrela apareceu com um visual pink brilhante enquanto o amado surgiu com uma jaqueta nas cores pink e laranja. Com a estética das fotos, ela se inspirou no assunto do momento para brincar na legenda: o lançamento do filme da Barbie nos cinemas.

“Hi Barbie! Hi Ken! A Barbie Sertaneja já encontrou o seu Ken, e juntos estão passando para divulgar a música 'Narcisita'. Já escutaram hoje?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs vibraram com a aparição do casal apaixonado. “Que casal, senhoras e senhores! Que casal”, disse um seguidor. “Estou surtando com esses dois lindos”, declarou outro. “Imagina um filho desse casal? Que Deus proteja vocês sempre”, declarou mais um. “Eu vivi para ver esse casalzão”, escreveu outro.

Quando Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro?

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.

Vale lembrar que Maiara estava solteira desde o fim do namoro com Fernando Zor em abril deste ano.

