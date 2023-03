Felipe Titto exibe área externa luxuosa de sua mansão com sauna de vidro

Felipe Titto choca ao revelar como é o jardim luxuoso de sua mansão e ainda revela que construiu uma sauna de vidro no quintal

O ator e empresário Felipe Titto (36) mora em uma mansão e decidiu mostrar um detalhe da propriedade nas redes sociais. Desta vez, o artista revelou como é a área externa de sua casa e surpreendeu pelo luxo do jardim.

Em novas fotos nas redes sociais, ele revelou que tem um jardim com paisagismo impecável. Inclusive, ele tem um lago artificial com carpas e também uma sauna com as paredes de vidro. Além disso, o jardim conta com áreas de descanso com cadeiras de vários tipos.

“O melhor tipo de descanso é o merecido!”, disse ele na legenda.

Felipe Titto reata casamento com a ex-esposa

Há pouco tempo, o ator e empresário Felipe Tittorevelou que reatou o relacionamento com a ex-mulher, Mel Martinez, de quem se separou em 2017. "Estou casado! Fui casado por sete anos, a gente se separou mesmo no cartório, ficou um tempo separado e resolveu voltar. Hoje em dia eu namoro a minha ex-esposa. Não acabou ainda porque estamos juntos e se acabar foi bom enquanto durou. Entre idas e vindas estão quase há onze anos e há quase três anos de volta", continuou.