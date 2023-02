Felipe Titto diz que está namorando ex-esposa

Ator e empresário Felipe Titto contou que ele e a esposa se separaram e voltaram

O ator e empresárioFelipe Titto contou como está sua vida amorosa no podcast Ticaracaticast. Ele afirmou que está em um relacionamento com Mel Martinez, mesmo tendo se divorciado dela em 2017.

"Estou casado! Fui casado por sete anos, a gente se separou mesmo no cartório, ficou um tempo separado e resolveu voltar. Hoje em dia eu namoro a minha ex-esposa", contou. "Não acabou ainda porque estamos juntos e se acabar foi bom enquanto durou. Entre idas e vindas estão quase há onze anos e há quase três anos de volta", continuou.

Ele fez uma comparação de sua situação com a venda de um carro. "É tipo vender um carro usado, alguém usado, alguém usa 20 km e você pega de novo", comentou. O apresentador do podcast, Carioca, disse que era como ter "almoçado e deixado o rango na geladeira". "Se fosse na geladeira estava ótimo! O problema é que alguém catou e comeu o resto e falou: 'Ficou o prato, quer?' Estou brincando", disse o ator.

Já havia boatos da volta do casal no ano passado, mas não havia uma confirmação por parte do casal. Também no podcast, ele contou algo que não tem vontade e que quer retomar: ter filhos e fazer novela consecutivamente.

Veja podcast: