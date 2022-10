Felipe Titto deixa fãs chocados com tamanho do closet em vídeo

Ator Felipe Titto mostra seu armário e coleção de tênis chama a atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 20h25

Nesta quinta-feira, 6, o ator e empresário Felipe Titto (36) deixou seus fãs impressionados em suas redes sociais. Ao postar um conteúdo sobre o programa que faz parte, o Shark Tank, Titto aparece em seu closet se preparando, mas o que roubou a atenção foi o tamanho do armário e sua coleção de tênis.

Em seu Instagram, Felipe aparece colocando um terno para participar do programa de empresários, mas a atenção toda foi parar em seu closet. No cômodo, o ator ostenta uma coleção enorme de tênis, com muitas roupas expostas.

Na publicação, os seguidores encheram de comentários chocados com o tamanho do cômodo. “E esse closet que parece uma loja?”, disse um. “Esse closet dos sonhos com esses tênis”, exclamou outro.

Veja publicação de Felipe Titto que chamou a atenção para o tamanho de seu closet:

Felipe Titto é visto saindo de restaurante ao lado da ex-mulher, Mel Martinez

O ator Felipe Titto foi visto saindo de um restaurante na cidade de São Paulo junto de sua ex-exposa, Mel Martinez. Os dois estavam saindo de um estabelecimento no bairro do Itaim Bibi.

O casal que chegou ao fim em 2017, deixaram o local em um Corvette ZR1, carro de luxo avaliado em mais de 600 mil reais, uma das paixões do empresário.