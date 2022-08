Felipe Titto é visto saindo de restaurante ao lado da ex-mulher, Mel Martinez

Ator Felipe Titto foi fotografado ao sair de um restaurante em São Paulo com a ex-mulher, Mel Martinez

Redação Publicado em 06/08/2022, às 20h04

Neste sábado, 6, o ator Felipe Titto (25) foi fotografado saindo de um restaurante em São Paulo com a ex-mulher, Mel Martinez. Os dois foram vistos saindo do estabelecimento no Itaim Bibi, na capital paulista.

Os dois, que anunciaram o fim do casamento em 2017, saíram do restaurante em São Paulo e deixaram o local em um Corvette ZR1, um carro de luxo avaliado em mais de 600 mil reais.

O ator Felipe Titto tem uma paixão por carros clássicos, e já mostrou anteriormente sua coleção, que não é a única, já que o ator também coleciona diversos tênis.

Felipe Titto é visto com a ex-mulher, Mel Martinez:

Foto: Leo Franco / AgNews

Em março, Felipe Titto surgiu ao lado de Duda Nagle (39) que entrou no clima do TBT e decidiu lembrar das gravações da novela A Dona do Pedaço, em 2019. O ator publicou um vídeo com vários cliques em sequência que fez nos bastidores da trama, ao lado de Titto e Caio Castro (33), enquanto eles ainda estavam caracterizados como seus personagens.

